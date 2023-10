Ua ʻike nā ʻepekema ʻepekema i nā Nanocrystals Quartz ma Exoplanet Atmosphere

Ua ʻike ka poʻe noiʻi e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope o Nasa i kahi ʻike kupaianaha i ka lewa o kahi exoplanet. No ka manawa mua, ua ʻike ʻia nā quartz nanocrystals i nā ao kiʻekiʻe o WASP-17 b, kahi exoplanet Jupiter wela i loaʻa i 1,300 mau makahiki māmā mai ka Honua.

Ua hana ka hui noiʻi, alakaʻi ʻia e David Grant mai ke Kulanui o Bristol, UK, i kēia ʻike i manaʻo ʻole ʻia i ke aʻo ʻana i ka haku mele ʻana o WASP-17 b. Ua manaʻo lākou i ka loaʻa ʻana o nā aerosol i ka lewa o ka honua, akā pūʻiwa lākou i ka ʻike ʻana ua hana ʻia kēia mau aerosol me nā ʻāpana quartz.

ʻO nā silicates, ʻo ia nā minerala waiwai i ka silikoni a me ka oxygen, ʻike pinepine ʻia ma ka galaxy. ʻO lākou ka hapa nui o ka Honua, ka mahina, a me nā kino lani pōhaku ʻē aʻe. Eia nō naʻe, ʻo nā ʻano silicate i ʻike mua ʻia i loko o nā ea exoplanet he mau silicates waiwai nui ka magnesium e like me ka olivine a me ka pyroxene, ʻaʻole ka quartz maʻemaʻe a i ʻole SiO2.

Hoʻopiʻi kēia ʻike i nā manaʻo e pili ana i ke ʻano a me ka ulu ʻana o nā ao exoplanet. Ua ʻōlelo ʻo Hannah Wakeford, kahi mea kākau o ka noiʻi, ua manaʻo lākou e nānā i nā silicates magnesium. Eia nō naʻe, ua loaʻa iā lākou nā ʻāpana "hua" e pono ai e hana i nā hua silicate nui.

Ua nānā ka hui iā WASP-17 b no kahi kokoke i 10 mau hola me ka hoʻohana ʻana i ka James Webb Telescope. Ua hōʻiliʻili lākou ma luna o 1,275 ana o ke kukui waena-infrared i ka wā i hala ai ka honua i mua o kona hōkū. Ua ʻike ʻia kahi hiʻohiʻona kahaha ma ka ʻikepili-he "bump" ma 8.6 microns-ʻaʻole i manaʻo ʻia inā hana ʻia nā ao me nā silicate magnesium a i ʻole nā ​​​​aerosol wela kiʻekiʻe. Eia naʻe, pili kēia hiʻohiʻona me ke alo o ka quartz.

ʻO nā kristal quartz i ʻike ʻia ma ka lewa o WASP-17 b ua like ke ʻano me nā prisms hexagonal, e like me nā mea i loaʻa ma nā geodes ma ka Honua. Eia nō naʻe, liʻiliʻi loa lākou, ʻo ke ana wale nō ma kahi o 10 nanometer a puni. ʻAʻole like me nā ʻāpana mineral i loaʻa i nā ao o ka Honua, ʻo kēia mau kristal quartz i hoʻokumu ʻia i ka lewa o ka honua ponoʻī, e hana pololei ana mai ke kinoea ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o kēia mau ao no ka hoʻomaopopo ʻana i ka exoplanet holoʻokoʻa. ʻO nā Jupiter wela e like me WASP-17 b ka nui o ka hydrogen a me ka helium, me ka liʻiliʻi o nā kinoea ʻē aʻe e like me ka mahu wai a me ka carbon dioxide. ʻO ka loaʻa ʻana o nā kristal silica e hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā mea like ʻole e hoʻohālike ana i ke kaiapuni o kēia honua.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka nui a me ka hāʻawi ʻana o ka quartz i nā ao o ka exoplanet, manaʻo ka poʻe noiʻi e kaʻapuni paha nā ao a puni ka honua. I ko lākou hiki ʻana i ka ʻaoʻao wela o ka lā, ua mahu lākou a hoʻopuehu.

Ke wehe nei kēia noiʻi ʻāina i nā puka hou i ke aʻo ʻana i nā lewa exoplanet, e hoʻokūkū ana i nā manaʻo i hoʻopaʻa mua ʻia a hoʻonui i ko mākou ʻike o ka honua.

Sources:

– Ke Kulanui o Bristol

- Ke kikowaena noiʻi ʻo Ames o Nasa

– Goddard Space Flight Center