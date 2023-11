Nā ʻIke Hou ma Exoplanet WASP-107b i wehe ʻia e James Webb Space Telescope

Ua hana hou ʻo James Webb Space Telescope (JWST) i nā mākaʻikaʻi ʻana o ka exoplanet i kapa ʻia ʻo WASP-107b, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i kona haku ʻana i ka lewa a me ke ʻano o ka wā. Aia ma kahi o 200 mau makahiki māmā ka mamao, ʻo WASP-107b kahi honua ʻokoʻa e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa e hoʻopiʻi nei i ko mākou ʻike no ka hoʻokumu ʻana i ka honua.

I ka wā o ka nānā ʻana, ua ʻike ʻo JWST i ka loaʻa ʻana o ka mahu wai a me ka sulfur dioxide i ka lewa o ka honua. Eia naʻe, ʻo ka mea hoihoi loa i loaʻa mai ma ke ʻano o nā ao i haku ʻia me ka silicon dioxide, i loaʻa maʻamau i ke one ma ka Honua. Hōʻike kēia ʻike hoihoi i ka WASP-107b, "ua ke one." He mea e hoʻomanaʻo ana i ka pōʻai wai o ka Honua, kahi e hoʻokuʻu hohonu ai nā ʻāpana silicon dioxide i loko o ka lewa, piʻi aʻe, a hoʻi ka ua i lalo ma muli o ka lawe ʻana i ke kūpaʻa.

Ua hōʻike ʻo Leen Decin, he mea noiʻi ma ka Institute of Astronomy ma KU Leuven ma Belgium, i ka hauʻoli e pili ana i kēia hopena o ka honua, me ka ʻōlelo ʻana ʻo ia ka manawa mua i ʻike ʻia ai nā ʻano ʻano ʻano i loko o ka lewa exoplanet. Ua paʻi ʻia nā ʻike noiʻi i loko o ka puke moʻolelo ʻepekema hanohano Nature ma ke ʻano he ʻāpana o ka noiʻi piha ʻana o JWST o nā lewa exoplanetary. ʻO ka Spectrometer Low-Resolution ma luna o ka Mid-Infrared Instrument (MIRI) he mea nui i ka unuhi ʻana i ka ʻikepili i pono no ka nānā ʻana.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka WASP-107b ʻo kona nui a me ka haku mele. ʻOiai he ʻano like me Jupiter, he 30 wale nō ka nui o kona nui ma mua o ka Honua, e hoʻokaʻawale ana iā ia he super-Neptune. Hoʻopuni ʻo ia i kona hōkū makua ma lalo o ʻeono lā, e ʻoi aku ka anuanu ma mua o nā exoplanets ʻē aʻe me ka sulfur dioxide i ko lākou lewa. ʻO ka pīhoihoi o ka poʻe noiʻi, ʻaʻole i manaʻo ʻia ka sulfur dioxide, e hōʻole ana i nā hiʻohiʻona o kēia manawa i wānana i kona haʻalele ʻana i kēlā me kēia haʻahaʻa haʻahaʻa.

ʻO ke ʻano ʻano ʻokoʻa o ka honua, i wehewehe pinepine ʻia he "puffy," ma muli o kona paʻa ʻana i kahi envelopp mua o ka hydrogen a me ka helium. Pono e hoʻopau ʻia kēia envelopp i ka wā lōʻihi, ma muli o ka makahiki o WASP-107, ka hōkū makua o ka honua. Eia nō naʻe, ua hāʻawi ka honua i kahi huelo like me ka comet ma ke kaʻina hana lohi, a lilo ia i kumuhana hoihoi no ke aʻo hou ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻomohala honua.

ʻO Mercedes Lopez-Morales o ka Center for Astrophysics, ka mea ʻaʻole i pili pono i ka noiʻi ʻana, ua hoʻokūpaʻa ʻia kēia mau mea i ʻike ʻia he groundbreaking a hoʻonui i ko mākou ʻike no ka photochemistry i nā lewa exoplanet. ʻO ka ʻike ʻana i ka silicon dioxide i ka lewa o WASP-107b e hōʻike ana i nā kaʻina hana maʻamau ma ka Honua hiki ke hana ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

ʻO kēia mākaʻikaʻi kupaianaha o WASP-107b a me nā exoplanets ʻē aʻe e hōʻike ana i ke ʻano ulu mau o kā mākou ʻike o nā ʻōnaehana honua. Ma ke aʻo ʻana i nā papa honua like ʻole e hoʻokūkū nei i kā mākou mau manaʻo, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hui pū i kahi ʻike piha o ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me ka hoʻomohala ʻana ma ka galaxy a ma waho.

NPP:

Nīnau: He aha ka James Webb Space Telescope i ʻike e pili ana i ka exoplanet WASP-107b?

A: Ua ʻike ka telescope i ka loaʻa ʻana o ka mahu wai, sulfur dioxide, a me nā ao o ka silicon dioxide ma WASP-107b, e hōʻike ana ua ua ke one ma ka honua.

Nīnau: No ke aha i manaʻo ʻole ʻia ai ka WASP-107b?

A: ʻO ka nui o ka WASP-107b, ka haku mele ʻana, a me ke anuanu ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā exoplanets ʻē aʻe me ka sulfur dioxide. ʻO kona ʻano ʻokoʻa, i wehewehe ʻia he "puffy," ka hopena mai ka paʻa ʻana o kahi envelope mua o ka hydrogen a me ka helium.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka loaʻa ʻana o ka silicon dioxide i ka lewa o WASP-107b?

A: ʻO ka loaʻa ʻana o ka silicon dioxide e hōʻike ana i nā kaʻina hana photochemical e like me nā mea ma ka Honua, e hōʻike ana ʻaʻole i kaupalena ʻia kēia mau kaʻina hana i kā mākou ʻōnaehana solar.

Nīnau: He aha ke kumu o ke aʻo ʻana i nā hokele e like me WASP-107b?

A: ʻO ka ʻimi ʻana i nā exoplanets like ʻole e hiki ai i nā ʻepekema ke hoʻonui i ko mākou ʻike no ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me ka hoʻomohala ʻana i loko o kā mākou galaxy a ma waho. Ma ka hui pū ʻana i ka puzzle o ka hoʻokumu ʻana i ka honua, hiki iā mākou ke loaʻa i kahi kiʻi piha loa o ko mākou wahi ma ke ao holoʻokoʻa.