Hoʻomākaukau ʻo Cape Canaveral Space Force Station no ka hoʻokuʻu ʻana i hope

Ke mākaukau nei ʻo Cape Canaveral Space Force Station e hoʻokipa i ʻelua mau hoʻokuʻu ʻana i kēia hopena pule. E hōʻike ana ka hoʻokuʻu mua ʻana i ka rocket Falcon 9 o SpaceX e lawe ana i kahi uku o nā satelite pūnaewele Starlink i ka pō Pōʻalima. ʻO ka lua o ka hoʻokuʻu ʻana ʻo ia ʻo United Launch Alliance's Atlas V rocket, kahi e hoʻāʻo ai i kahi misionari palekana aupuni no ka Space Force a me National Reconnaissance Office ma ke kakahiaka Poaono.

Manaʻo ʻia nā kūlana o ka lewa ma Cape no ka hoʻokuʻu ʻana ʻelua, e like me ka wānana Space Force. Eia nō naʻe, ʻo ke kolu o ka mikiona, kahi hoʻāʻo mea kaua o kahi ʻōnaehana missile hypersonic, ua kāpae ʻia e ka 'Oihana Defence ma muli o ka nānā mua ʻana i ka lele.

Hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana o Falcon 9 no ka pō Pōʻalima ma waena o 7:32 pm a me 11:31 pm EDT. ʻO ka mikiona, i kapa ʻia ʻo Starlink 6-14, e haʻalele mai ka Launch Complex 40. Hōʻike ka wānana i ka manawa he 60% o nā kūlana maikaʻi i ka hoʻomaka ʻana o ka pukaaniani hoʻomaka, e hoʻomaikaʻi ana i ka 85% ma ka hopena o ka puka makani.

Ma ke kakahiaka Poaono, e ho'āʻo ka Atlas V rocket i kāna huakaʻi mai Launch Complex 41. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana, i hoʻopaneʻe mua ʻia ma muli o ka Hurricane Idalia, e hana ʻia ma 8:51 am EDT. Ke lawe nei ka rocket i nā uku no ka Space Force's Silent Barker satellite constellation network, e manaʻo ana e hāʻawi i ka ʻike a me ka nānā ʻana i ke kūlana. Manaʻo ka poʻe wānana he 85% ka manawa kūpono o nā kūlana ʻano maikaʻi no ka hoʻomaka ʻana o ka Pōʻaono.

