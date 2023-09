Hōʻike ka noiʻi i ka wā i hana ʻia ai nā Exocontinent mua

Ua alakaʻi ʻo Polofesa Astronomy ʻo Jane Greaves mai ke Kulanui ʻo Cardiff i kahi noiʻi e hoʻoholo ai i ka wā i hoʻokumu ʻia ai nā exocontinents mua, a i ʻole nā ​​ʻāina ʻē aʻe. ʻO ka haʻawina, i kapa ʻia ʻo "When were the First Exocontinents?" a paʻi ʻia ma ka Research Notes of the American Astronomical Society, e hoʻomaikaʻi i ka ʻimi ʻana i nā honua noho ma ka ʻike ʻana i nā wahi e ʻike ʻia ai nā hōkū pōhaku me nā plate tectonics.

ʻOiai ʻaʻole pono ka plate tectonics no ka hoʻomaka ʻana o ke ola, he hana koʻikoʻi lākou i ka mālama ʻana i ka noho ʻana o ka honua i ka manawa. Kōkua nā papa tectonics i ka hoʻoponopono ʻana i ka wela o ka honua a hoʻokuʻu i ka wela mai kona kumu, he mea nui ia no ka mālama ʻana i kahi magnetosphere pale a noho i loko o ka wahi noho.

Ua nānā ʻo Greaves i ka pilina ma waena o ka hana wela o ka honua a me ka hiki ʻana mai o nā plate tectonics. Hoʻokumu ʻia ka wela o ka honua e nā mea radioactive e like me ka uranium, thorium, a me ka potassium. Hoʻokumu ʻia kēia mau mea i ka hui ʻana o nā hōkū neutron a me nā pahū supernova.

No ka hoʻoholo ʻana i nā hōkū ʻoi aʻe ka loaʻa ʻana o nā hōkū me nā plate tectonics a me nā ʻāina, ua kālailai ʻo Greaves i ka ʻikepili no ka nui o nā mea like ʻole a hoʻohui ʻia me nā makahiki hōkū. Ua hoʻokaʻawale ʻo ia i nā hōkū i ʻelua pūʻulu: ʻoi aku ka liʻiliʻi a ʻoi aku ka maikaʻi o nā hoku, a me nā hōkū mānoanoa, ʻoi aku ka ʻoi aku o ka metallicity.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ke ʻano o nā ʻāina ma ka Honua e hōʻike ana i ka waiwai waena i hoʻohālikelike ʻia me nā hōkū ʻē aʻe. Ua hoʻomaka ka hoʻokumu ʻana o Continental ma ka Honua ma kahi o 3 biliona makahiki i hala aku nei, ʻoiai ʻo nā hōkū lahilahi-disk i ka hāpana i hōʻike i ka ʻike mua ʻana o nā ʻāina he 2 biliona makahiki ma mua o ka Honua, a ua hōʻike nā hōkū diski mānoanoa i nā ʻāina i ʻike mua ʻia, ma kahi o 4 a 5 biliona makahiki ma mua o ka Honua. .

Ua hōʻike pū ka noiʻi i ka pilina ma waena o ka noho ʻana o nā ʻāina a me ka ratio hao-a-hydrogen (Fe/H) i nā hōkū. ʻO nā hokele me ka haʻahaʻa Fe/H ʻoi aku ka nui o ka hoʻokumu ʻana o nā ʻāina ma mua.

Manaʻo ʻo Greaves e hiki i nā hōkū me ka sub-solar metallicity ke hoʻohiki i nā pahuhopu i ka ʻimi ʻana i nā exoplanets noho me nā ʻāina. Ua hoʻomohala paha kēia mau honua i nā ʻano ola holomua ma mua o ka Honua.

Hoʻopau ka haʻawina ʻo ka loaʻa ʻana o nā exoplanets pōhaku me nā ʻāina lōʻihi e hoʻohiki nei. ʻO ka hoʻokolokolo hou ʻana i ka nui o nā isotopes e like me ka thorium a me ka potassium, ka mea e hāʻawi i ka hoʻomehana radiogenic, hiki ke hōʻike i nā ʻōnaehana ʻē aʻe kahi i noho mua ai ke ola ma ka honua.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻonui kēia noiʻi i ko mākou ʻike no ka hoʻokumu ʻana a me ka noho ʻana o nā hīkū ma waho aʻe o kā mākou ʻōnaehana solar, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai no ka ʻimi honua e hiki mai ana.