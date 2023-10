Hoʻonui i ko mākou ʻike i nā moana o ka honua: ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana i ka moana Hema

ʻO ka Moana Hema, me kona mau hiʻohiʻona kūikawā a me kāna mau kuleana i ka ʻōnaehana aniau o ka Honua, pono e hoʻonui ʻia ka nānā ʻana a me ke ana ʻana e hoʻomaopopo pono i kona hopena. ʻOiai ʻo Venus a me ka Honua ke kaʻana like ʻana ma ke ʻano o ka nui a me ka mamao mai ka lā, ʻo ka loaʻa ʻole o ka moana ma Venus e hoʻokaʻawale iā ia ma ke ʻano he ʻino. Ma ka Honua, he hana koʻikoʻi ko ka moana i ka hoʻēmi ʻana i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma o ka ʻohi ʻana a me ka mālama ʻana ma kahi o 90% o ka wela i hopu ʻia e ka lewa.

ʻOiai ua hāʻawi mai ka holomua o ka ʻenehana satellite a me nā hoʻohālikelike kamepiula iā mākou i nā ʻike waiwai i nā moana o ka Honua, pono mau ka nānā pono ʻana i mea e ʻike ai i nā mea kupanaha a loaʻa ka ʻike piha. ʻO ka Moana Hema, ʻo ia hoʻi ka mea hoʻohui o nā moana āpau a hōʻike i nā hiʻohiʻona ʻokoʻa e like me ka hau kai o Antarctica a me ka Antarctic Circumpolar Current.

He mea hopohopo ka emi ʻana o ka hau kai Antarctic no nā ʻepekema ʻepekema ma muli o kāna mau hana like ʻole, me ka hoʻohālikelike ʻana i ka ikehu o ka lā, ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kai hohonu, a me ka lilo ʻana i wahi noho no ke ola polar. Eia hou, ke hana nei ka Antarctic Circumpolar Current ma ke ʻano he lele lele nui i alakaʻi ʻia e ka makani, e hāʻawi ana i ke kahe holoʻokoʻa o ka ikehu ma o ke kai.

ʻO ka hoʻoikaika ʻana e nānā a ana i ka Moana Hema a me Antarctica ke kū nei i nā pilikia ma muli o ke ʻano mamao a pipiʻi o ka ʻāina. Eia nō naʻe, ʻike ka poʻe noiʻi i ka wikiwiki o ka ulia pōpilikia a ua hui pū lākou e hoʻoulu i ka laulima, kaʻana like i ka ʻike, a hoʻomohala i nā ala hou e aʻo ai i kēia kaiapuni. ʻO nā ʻenehana hou, e like me nā ʻauwaʻa o nā lana autonomous e nānā ana i ka mahana a me ka paʻakai, ke kau ʻia nei e nānā a hoʻomaopopo i nā kūlana loli.

Pono ka nānā pono ʻana no ka hōʻemi ʻana i nā kānalua a me ka mālama ʻana i nā loli wikiwiki e hana nei ma ka Moana Hema. Ma ka hoʻolilo kālā ʻana i ka nānā ʻana a me ke ana ʻana i kēia ʻāpana koʻikoʻi, hiki iā mākou ke loaʻa nā ʻike waiwai i ka ʻōnaehana aniau o ka Honua, e hoʻēmi i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, a e hoʻoholo i ka ʻike.

