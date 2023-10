By

Ua hāʻawi ʻia kahi haʻawina hou i ka manaʻolana i ke kaua kūʻē i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ke hoʻomau nei ka piʻi ʻana o ka mahana o ka honua, hehee ka hau e uhi ana i Greenland a me Arctic i kahi wikiwiki weliweli. Eia nō naʻe, manaʻo ka poʻe noiʻi e loaʻa iā mākou kahi puka makani liʻiliʻi o ka manawa kūpono e hoʻohuli i nā mea a mālama i ka ʻili hau hehee e uhi ana i Greenland.

He mea hopohopo nui ka ʻili hau ʻo Greenland ma muli o kona hiki ke hoʻokiʻekiʻe i ka ʻilikai ma kahi o 20 kapuaʻi ke hoʻoheheʻe ʻia. He hopena pōʻino kēia no nā wahi kahakai a puni ka honua. ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ka haʻawina i kahi hoʻonā e hoʻōki loa i ka hoʻoheheʻe ʻana, manaʻo ʻia e hiki i ka hana ʻana i loko o kahi paepae wela ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i kekahi o nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Ua hōʻike ʻia nā ʻōlelo aʻo mua e hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ka hau hau Greenland inā ʻoi aku ka mahana o ka honua ma mua o 3.6 Fahrenheit a i ʻole 2 Celsius ma mua o nā pae hana. I kēia manawa, ua ʻoi aku mākou ma mua o ka hoʻomehana ʻana o 2 Fahrenheit a i ʻole 1.1 Celsius. Eia nō naʻe, ke manaʻo nei kēia noiʻi hou e ʻoi aku ka nui o ka manawa i ka mālama ʻana i ka pepa hau.

Wahi a ka noiʻi, ʻoi aku ka paʻa o ka hau hau Greenland ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. ʻOiai e mau ana ka hiki ʻole o ka hāʻule ʻana i loko o nā kaukani makahiki e hiki mai ana inā ʻoi aku ka mahana o ka paepae 2 Celsius, ʻaʻole hiki ke hoʻonui iki i ka wela i ka hāʻule ʻana. Inā hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka mahana i loko o kekahi manawa, aia ka manawa e hoʻoponopono ai i ka pōʻino a hiki ke mālama i ka pepa hau.

ʻAʻole pono ka nānā ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana i kēia manawa akā i ka pale ʻana i ka hoʻoheheʻe hou ʻana i ka wā e hiki mai ana. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana a mākou e ʻike nei i kēia manawa, ua hoʻonohonoho ʻia i nā kaukani makahiki i hala, a ʻo ka hoʻoheheʻe ʻana e hiki mai ana e hilinaʻi ʻia i ko mākou hiki ke mālama i nā mahana honua ma lalo o ka paepae 2 Celsius.

Hāʻawi kēia haʻawina i kahi ʻālohilohi o ka manaʻolana i ka hakakā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ma ka hana ʻana i loko o ka puka makani liʻiliʻi o ka manawa kūpono, hiki iā mākou ke hoʻohaʻahaʻa i ka hopena o ka hoʻoheheʻe ʻana i nā ʻāpana hau a pale aku i nā ʻāpana kahakai mai ka piʻi ʻana o ke kai.

