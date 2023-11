Hoʻohana ke kumu hoʻohālike hou iā AI no ka mālama ʻana i nā moku mai nā nalu ʻino

Ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema ma ke Kulanui o Copenhagen a me Ke Kulanui o Victoria i kahi ʻano hoʻohālike noʻonoʻo (AI) e wānana i nā nalu ʻino a hoʻonui i ka palekana no nā moku moana ākea. ʻOiai ua hoʻokuʻu ʻia nā nalu rogue ma ke ʻano he moʻokalaleo, ʻo ka ʻae ʻana i kēia manawa e ke kaiāulu ʻepekema ua hoʻoikaika i ka ʻimi hohonu ʻana i kā lākou kumu a me nā ʻano. Ua hoʻohana ka hui noiʻi i ka ʻimi ʻikepili a me nā ʻenehana aʻo mīkini hiki ke unuhi ʻia no ka nānā ʻana ma luna o 1 biliona nalu, me ka nānā ʻana i ka ʻike ʻana i nā kumu kumu no ka hoʻokumu ʻana o kēia mau behemoth hiki ʻole ke ʻike.

Ua hoʻohana ka haʻawina ʻo The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), he papa inoa nalu piha i hoʻokomo i ka ʻikepili mai nā buoy i loaʻa ma 158 mau wahi like ʻole ma nā kahakai o US a me nā ʻāina ʻē. Mai ka ʻikepili nui, nona nā nalu 1.5 biliona, ʻoi aku ma mua o 100,000 i ʻike ʻia he mau nalu rogue e pili ana i nā pae hoʻonohonoho. Me ka hoʻohana ʻana i kēia ʻikepili nalu, ua aʻo ʻia kahi pūnaewele AI e unuhi i kahi hoʻohālikelike makemakika e hoʻopili ana i nā ʻano like ʻole e hāʻawi ana i ka hoʻokumu ʻana o ka nalu rogue. A laila ua wehewehe piha ʻia kēia hoohalike i loko o ka pōʻaiapili o ke kumumanaʻo nalu e kū nei, a me ka hoʻomohala ʻana i kahi kumu hoʻohālike e hiki ke hana hou i ka ʻano nalu rogue i ʻike ʻia a me ka wānana ʻana i nā hanana e hiki mai ana.

ʻO ke koʻikoʻi o kēia noiʻi aia i kona hiki ke hoʻololi i ka ʻoihana moku ma ka hoʻēmi ʻana i nā pilikia e pili ana i nā nalu rogue. ʻO ke kumu hoʻohālike hou e hiki ai i nā hui moku ke loaʻa nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hiki ke hālāwai me nā nalu rogue weliweli ma nā ala i hoʻolālā ʻia. Ma ka hoʻohana ʻana i ka algorithm i hoʻomohala ʻia e ka hui noiʻi, hiki i nā hui moku ke hana i nā loiloi kūpono kūpono a hoʻoholo i nā hoʻoholo e hoʻololi i kā lākou ala e like me ia.

Ua hana nā mea noiʻi i ka algorithm a me kā lākou noiʻi nui i loaʻa i ka lehulehu, e hoʻomaʻamaʻa i ka loaʻa ākea i nā mea hana e hoʻonui ai i ka palekana moana. I ka wā e hoʻomau nei ka ʻenehana ʻokiʻoki i ka hoʻololi ʻana i nā ʻoihana, ʻo ka hoʻohui ʻana o AI a me ke aʻo ʻana i ka mīkini i kēia kahua e hōʻike ana i ka nui o nā mea e hiki ai ke pale aku i nā moku mai nā hanana kūlohelohe i ʻike ʻole ʻia.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā nalu ʻino?

A: ʻO nā nalu ʻino he mau nalu moana ākea ʻoi aku ka pālua o ka nui o nā nalu a puni a ʻike ʻia no ko lākou ʻike ʻole ʻia.

Nīnau: Pehea i ʻike ai ka poʻe noiʻi i nā nalu rogue?

A: Ua hoʻohana ka hui noiʻi i ka Free Ocean Wave Dataset (FOWD), nāna i hāʻawi i ka ʻikepili nalu mai nā buoy ma nā wahi like ʻole. Ma muli o nā koina kikoʻī, ʻoi aku ma mua o 100,000 mau nalu i ʻike ʻia he mau nalu rogue i loko o ka dataset.

Nīnau: Pehea i kōkua ai ʻo AI i ke aʻo ʻana?

A: Ua hoʻohana ʻia nā ʻenehana aʻoaʻo artificial a me nā mīkini aʻo no ka nānā ʻana i ka ʻikepili nui a ʻike i nā mea hoʻololi i kuleana no ka hoʻokumu ʻana o ka nalu rogue. ʻO kēia ʻano ʻikepili i hiki ke hana i kahi hoʻohālike wānana.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi kūpono no ka ʻoihana moku?

A: ʻO ke kumu hoʻohālike AI i kūkulu ʻia ma o kēia noiʻi e hāʻawi i nā hui moku i ka hiki ke loiloi i nā pilikia e pili ana i nā nalu rogue ma kā lākou ala i hoʻolālā ʻia. Hiki i kēia ʻike ke hoʻololi i nā ala ala, hoʻonui i ka palekana o nā moku moana ākea.

Nīnau: Hiki ke kiʻi i ka lehulehu?

A: ʻAe, ua hoʻolako ka hui noiʻi i ka algorithm, nā ʻike noiʻi, a me ka ʻikepili a me nā nalu i loaʻa i ka lehulehu. Hāʻawi kēia wehe i ke komo ākea i nā mea hana e hāpai i ka palekana moana.