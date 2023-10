ʻO ke ala a me ka hāʻule ʻana o ka Malvinoxhosan Bioregion ma ʻApelika Hema

ʻO kahi noiʻi hou i kapa ʻia ʻo "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," i paʻi ʻia ma Earth-Science Reviews, e ʻimi ana i ka pau ʻana o nā holoholona moana i ka wā o ka Early- Waena Devonian Waena. Ua hōʻike ʻia kēia wā e ka mahana wela a me ke kiʻekiʻe o ke kai, me kahi ʻāina nui i kapa ʻia ʻo Gondwana e kū kokoke ana i ka Pole Hema.

ʻO nā mea noiʻi, alakaʻi ʻia e Kauka Cameron Penn-Clarke, hōʻiliʻili a kālailai i ka nui o ka ʻikepili mōʻalihaku e hoʻomaopopo i ke kumu a me ka nalowale ʻana o ka biota Malvinoxhosan, kahi hui o nā holoholona moana e ulu ana i nā wai anuanu a komo nā ʻano iʻa like ʻole. Ma o nā ʻenehana kālailai ʻikepili kiʻekiʻe, ua ʻike lākou i nā papa ʻokoʻa o ka pōhaku kahiko, e hōʻike ana kēlā me kēia i ka emi ʻana o ka nui o nā ʻano holoholona moana i ka wā.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina e pili ana ka emi ʻana o ka biota Malvinoxhosan me nā loli o ke kai a me ke aniau. I ka mahana ʻana o ke aniau, ua nalowale nā ​​holoholona moana ʻo Malvinoxhosan, ka wai anuanu, a ua hoʻololi ʻia e nā ʻano mea maʻamau i hoʻololi ʻia i nā wai mahana. ʻO ka neʻe ʻana o ka ʻilikai i hoʻopilikia i nā pale kai kūlohelohe, e ʻae ana i nā wai mahana mai nā wahi kokoke i ka equator e kahe a alakaʻi i ka noho ʻana o nā ʻano wai mahana.

ʻO ka hoʻopau ʻia ʻana o ka biota Malvinoxhosan i hopena i ka hāʻule ʻana o nā kaiaola pola, kahi i loaʻa ʻole ai ka olaola. Hōʻike ka noiʻi ʻo nā hopena hui o nā loli i ka ʻilikai a me ka mahana ke kumu nui o kēia hanana hoʻopau. ʻAʻole naʻe i maopopo inā pili kēia hanana hoʻopau ʻia me nā mea ʻē aʻe i ka wā Devonian Early-Middle Devonian, no ka mea, ʻaʻole i ʻike nā makahiki.

Hōʻike ka haʻawina i ka nāwaliwali o nā kaiapuni polar a me nā kaiaola i nā loli i ka ʻilikai a me ka mahana. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā hanana hoʻopau i hala e hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka pilikia biodiversity o kēia manawa a mākou e kū nei i kēia lā.

Sources:

– Nā Manaʻo ʻepekema Honua (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595