Hōʻike ʻia nā hopena maikaʻi loa o ka noiʻi hou no ka ʻoki ʻoki ʻoki ʻana

ʻO ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Kauka Karen Mullins lāua ʻo Dr. David Filan ma UPMC Whitfield ma Waterford ua loaʻa i ka ʻike no kāna mau ʻike ʻana i ka honua ma ke kahua o ka hōʻoki ʻāʻī. ʻO ka noiʻi, i hōʻike ʻia e ke kauka orthopedic hip ʻo Mr. Patrick Carton ma kahi ʻaha kūkā o ka lāʻau lapaʻau haʻuki honua ma UK, ua kālele ʻia i nā hopena maikaʻi o ka hana kī kī no nā ʻeha ʻeha mau.

Ua nānā ka haʻawina i ka hoʻopili ʻana i ka ʻūhā, kahi pilikia mechanical i hoʻokumu ʻia e ke kūkulu ʻana o ka iwi ma ka pōleʻa a me nā ʻāpana kumu o ka hui pūhaka. Ke alakaʻi pinepine nei kēia maʻi i nā waimaka labral, ka ʻeha cartilage, a me ka piʻi nui o ka osteoarthritis. ʻIke pinepine nā maʻi i ka ʻoʻoleʻa, ke kaomi ʻana, a me ke kī ʻana i ka ʻeha ma ka ʻāʻī, a me ka ʻeha mau ma ka ʻūhā a me ke kua lalo.

Ua hōʻike pū ka noiʻi ʻana i nā pilikia hou aʻe e hiki mai ana mai ka hip dysplasia, kahi i pāpaʻu loa ka ʻūhā. Ma ia mau hihia, hiki i nā poʻe maʻi ke koi aku i kahi pani āpau āpau a i ʻole kahi peri-acetabular osteotomy (PAO), e pili ana i ka haki ʻana i ke pelvis a me ka hoʻonohonoho hou ʻana i ke kumu ʻūhā.

Eia naʻe, ua hōʻike ʻia ka haʻawina e hāʻawi ana ʻo Mr. Patrick Carton i kahi koho ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka invasive. Hoʻopili kēia ʻenehana i ka wehe ʻana i ka iwi pilikia a me ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻiʻo hui ʻoiai e mālama ana i ka paʻa o ka ʻūhā.

ʻO nā hopena o ke aʻo ʻana, i hōʻike ʻia e Dr. Karen Mullins ma ka hui ʻo British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) ma Manchester, ua hōʻike i ka pono o kēia kaʻina hana. Ma hope o 10 mau makahiki, 90% o ka poʻe maʻi i hoʻopaʻa ʻia ʻaʻole koi i kahi hoʻololi āpau āpau a i ʻole PAO. Ua hōʻike pū ka poʻe maʻi i ka hoʻomaikaʻi nui ʻana i ka ʻeha a me nā hana o kēlā me kēia lā, a me kahi kiʻekiʻe o ka hauʻoli i kā lākou hopena.

Ua hoʻokūpaʻa ʻo Mr. Carton i ke koʻikoʻi o kēia mau ʻike i ka hāʻawi ʻana i nā mea maʻi a me nā mea pāʻani i nā mea ʻokoʻa non-invasive i nā ʻoki ʻoki nui. Ua wehewehe ʻo ia e kūleʻa ana nā ʻenehana mālama ʻūhā i ka mālama ʻana i nā ʻano maʻi ʻūhā like ʻole, e like me ka ʻāʻī ʻāʻī.

I ka hopena, ua hōʻike kēia noiʻi e pili ana i ka ʻoki ʻoki ʻana i ka hopena maikaʻi o ke kī kī kī i ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻeha ʻeha mau. Hāʻawi nā ʻike i kahi koho hoʻohiki i nā kaʻina hana invasive, e like me ka hoʻololi ʻana o ka hip, a hāʻawi i nā mea maʻi i hoʻomaikaʻi i ka hōʻeha ʻeha a me nā hopena hana.

