Hopu ka Satellite kiaʻi wai i ka moana wela ma waho o Kaleponi

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o NASA a me ka ʻoihana mokulele Farani, CNES, ua hoʻomohala i ka huakaʻi satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT), kahi hiki ke ana i nā hiʻohiʻona moana, me El Niño, me nā kikoʻī ʻike ʻole. Hiki i ka mea kani Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) ke ana i ke kiʻekiʻe o ka ʻilikai kokoke i nā kahakai, e hāʻawi ana i ka ʻike waiwai no nā mea noiʻi a me nā wānana.

Hōʻike ʻia ʻo El Niño, kahi ʻano ʻano ʻano o ke aniau, e ke kiʻekiʻe o ke kai a me ka mahana wela o ka moana ma ke kahakai komohana o ʻAmelika. Ke neʻe nei nā wai kai mahana mai ka El Niño e ulu ana ma ka ʻākau ma nā kahakai hikina o ka Moana Pākīpika, e launa pū ana me ka nalu wela kai mau. ʻO kēia mau wai mehana i hoʻoikaika i ka hoʻomohala ʻana o ka Hurricane Hilary.

Hōʻike ka SWOT satellite i nā kiʻekiʻe o ka ʻilikai ma waho o ka US West Coast i ʻAukake e hōʻike ana i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma mua o ka awelika o ka ʻulaʻula a me ka ʻalani, e hōʻike ana i ka wai mehana, a me nā kiʻekiʻe haʻahaʻa ma mua o ka awelika i ka uliuli a me ka ʻōmaʻomaʻo. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ke kai ma nā wahi me ka wai mahana, no ka mea, e hoʻonui ana ka wai i ka wā e mahana ai.

ʻO nā ana i hana ʻia e ka SWOT satellite mission e hāʻawi i nā ʻike piha o nā moana o ka honua a me nā loko wai a me nā muliwai. He waiwai nui ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e SWOT no nā mea noiʻi a me nā wānana i ke aʻo ʻana i ka hoʻomohala ʻana a me ka holomua o nā hanana e like me El Niño. I ka mahina o Kepakemapa, ua wānana ka US National Oceanic and Atmospheric Administration i kahi El Niño ikaika no ka hoʻoilo e hiki mai ana, me ka nui o 70% manawa.

Hoʻopili pū ʻia ʻo El Niño me ka nāwaliwali o nā makani kālepa equatorial a hiki ke lawe mai i nā kūlana ʻoi aku ka maʻalili i ka US Southwest a me ka maloʻo i nā ʻāina ma ke komohana o ka Pākīpika, e like me Indonesia a me Australia.

Sources:



– Ke Keʻena Hana Hana ʻOihana NASA/Jet



– JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)