ʻOi aku ka liʻiliʻi o nā wahi hau ma ka mahina ma mua o ka manaʻo mua

Wahi a ka noiʻi hou, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā wahi maloʻo ma ka mahina, i kapa ʻia ʻo permanently shadowed regions (PSRs), ma mua o nā lua lua a lākou e noho ai a liʻiliʻi paha ka hau wai ma mua o ka manaʻo mua. He hoihoi nui nā PSR i nā mikiona pae mahina e hiki mai ana, no ka mea, ua manaʻo ʻia he mau waihona hau wai e hiki ke hoʻohana ʻia e nā astronauts no nā ʻōnaehana kākoʻo ola a me ka hana ʻana i ka wahie rocket.

Hōʻike ka haʻawina hou he 3.4 biliona makahiki ka nui o nā PSR, e hōʻike ana he ʻōpio lākou ma mua o nā lua 4-biliona makahiki i loaʻa ai lākou. Hōʻike ʻia kēia e pono e hoʻoponopono ʻia nā kuhi o kēia manawa o ka wai hau ma ka mahina.

Ua alakaʻi nā mea noiʻi, alakaʻi ʻia e Norbert Schörghofer mai ka Planetary Science Institute ma Arizona, i nā simulation e ʻimi i ka ulu ʻana o ka mahina mai kona hoʻokumu ʻia ʻana he 4.5 biliona makahiki i hala. Ua hōʻike ʻia kēia mau hoʻohālikelike ua ʻike ka mahina i ka hoʻohuli hou ʻana i kona axis spin ma kahi o 4.1 biliona makahiki i hala aku nei, a ua hoʻokumu ʻia nā PSR ma kahi kokoke i nā pole ʻākau a me ka hema. Eia naʻe, ʻo nā obliquities kiʻekiʻe i kēlā manawa e alakaʻi i ka nalowale o nā waihona hau.

ʻO ka hopena, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka wai hau i hūnā ʻia i loko o kēia mau PSR ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. Makemake nui ka poʻe ʻepekema i ka ʻāpana polar hema o ka mahina, kahi i manaʻoʻiʻo ai lākou he nui nā mea hoʻoheheʻe, me ka wai hoʻohana.

ʻO nā mikiona mahina e hiki mai ana, e like me ka Chandrayaan-3 robotic lander-rover duo o India, ke manaʻo nei e ʻimi i ka pole hema o ka mahina a e ʻimi i nā meheu o ka wai hau. ʻO nā mea i ʻike ʻia mai kēia mau mikiona e kōkua i ko mākou ʻike i nā kumuwaiwai wai ma ka mahina.

I ka hopena, ʻo kēia haʻawina hou e hoʻokūpaʻa ana i ka pono e loiloi hou i kā mākou mau manaʻo o nā waiho hau wai ma nā wahi malu mau o ka mahina. Hōʻike ka ʻike i ka mōʻaukala honua o kēia mau wahi a loaʻa nā hopena no ka ʻimi ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai mahina.

Puna: Pepa i paʻi ʻia ma ka ʻepekema ma Kepakemapa 13, 2021.