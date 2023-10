ʻO ke kuleana o nā kiʻiʻoniʻoni wai i nā hoʻololi kemika

ʻO nā kiʻiʻoniʻoni wai i hoʻokumu ʻia ma luna o ka ʻili ma muli o ka ea ea e hana nui i nā ʻano hana kūlohelohe a me ka ʻenehana. ʻIke ʻia kahi ʻatikala hou loa ma ke Kulanui ʻo Umeå i ke ʻano o kēia mau kiʻi ʻoniʻoni lahilahi a ʻike ʻole ʻia e hoʻopili i nā hopena kemika.

Aia nā kiʻiʻoniʻoni wai ma luna o nā minerala i ʻike ʻia i ka ea ea. ʻO ka mānoanoa o kēia mau kiʻiʻoniʻoni e pili ana i ka haʻahaʻa o ka lewa. Ke noiʻi nei ka ʻatikala a Tan Luong i ke ʻano o ka mānoanoa o nā kiʻiʻoniʻoni e hoʻoikaika i ʻelua mau mea koʻikoʻi: ka hoʻololi ʻana o ka mineral a me ka haʻihaʻi kūlohelohe. He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kaʻina hana no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia honua e like me ka hoʻomehana honua a me ka hoʻomalu ʻana i ka pollution.

Hiki ke hoʻololi ʻia nā minerala ke hoʻoheheʻe ʻia nā ion mai nā minerala mua i loko o nā kiʻiʻoniʻoni wai a hana pū me nā kinoea kūlohelohe e like me carbon dioxide a me ka oxygen. Hoʻoholo ka mānoanoa o ke kiʻi wai i ke ʻano o ka ulu ʻana o ka mineral. Hiki i nā kiʻiʻoniʻoni lahilahi ke ulu ʻelua ʻāpana, ʻoiai ʻo nā kiʻiʻoniʻoni mānoanoa e hoʻoulu i ka ulu ʻekolu.

Loaʻa nā hopena kūpono no ka hana ʻana i nā mea i loko o nā wahi haʻahaʻa i mālama ʻia. Hoʻopili ka nui a me ke ʻano i ka hana o nā mea i nā ʻenehana holomua e like me ka hoʻomohala ʻana i ka pākaukau a me ka wehe ʻana i ka pollutant.

Ua nānā pū ka haʻawina i ka hiki o ka magnesia (MgO) no ka hopu ʻana i ke kalapona kalapona. Ua ʻike ʻia he hiki ke hoʻopale i ka hopena o ka hoʻopili ʻana o ka magnesium carbonate ultrathin. Eia nō naʻe, ua ʻike ʻia kahi ala hoʻohiki e hiki ke kāpae i kēia bottleneck ma lalo o nā kūlana haʻahaʻa kiʻekiʻe loa.

Ua ʻike pū ka noiʻi i ka hopena o ka oxygen a me nā kiʻiʻoniʻoni wai i ka hoʻololi ʻana o nā mea haumia organik i mau mea ʻino ʻole ma o nā hopena kemika i hoʻoiho ʻia. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hoʻomaʻemaʻe wai a me ka ea.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o nā kiʻiʻoniʻoni wai i ka hoʻololi kemika he mea koʻikoʻi no ka holomua ʻana i ko mākou ʻike a me ka ʻimi ʻana i nā hoʻonā i nā pilikia kūlohelohe.

