ʻO ka wai mai ka Surface Triggering Dynamic Core-Mantle Interactions

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka ʻike ʻana e pili ana i ka hana o loko o ko kākou honua, e hōʻike ana e kahe mālie ana ka wai mai ka ili o ka Honua. ʻO kēia huakaʻi kupaianaha e lawe i ka wai ma ka iho ʻana o nā papa tectonic, a hiki i ke kumu ma hope o kahi huakaʻi 2,900-kilomita paʻakikī. ʻOiai ua lohi ke kaʻina hana, he mau piliona makahiki, ua alakaʻi ia i ke kūkulu ʻana i kahi papa hou ma waena o ka metala hoʻoheheʻe o waho a me ka ʻaʻahu o waho o ka Honua. Ua manaʻo ʻia he "mau haneli mau kilomita ka mānoanoa o kēia papa," i mea lahilahi ke hoʻohālikelike ʻia me nā papa o loko o ka Honua.

I loko o kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e ke Kulanui o Arizona State, ua hōʻike nā mea noiʻi e hoʻomaka ana kēia infiltration wai i kahi hopena kemika, ka hopena i ka hana ʻana o ka silica. Ua wehewehe ʻo Dr. Dan Shim, ka mea kākau pū, i ka wā e hui ai ka wai i ka palena kumu-mantle, hana ia me ke silika i loko o ke kumu e hana ai i ka silica. ʻO kēia ʻike koʻikoʻi, i hui pū ʻia me nā ʻike mua o nā daimana i hoʻokumu ʻia mai ka wai e pane ana me ke kalapona ma lalo o ke koʻikoʻi koʻikoʻi, e kuhikuhi ana i kahi pilina kumu-mantle ikaika loa, e hōʻike ana i ka hoʻololi waiwai nui.

He hohonu ka hopena o ko mākou ola i kēlā me kēia lā ma ka ʻili. Wahi a ka hui noiʻi ASU, hoʻonui kēia ʻike i ko mākou ʻike i nā kaʻina hana o loko o ka Honua, e hōʻike ana i kahi pōʻai wai honua ʻoi aku ka nui ma mua o ka mea i ʻike mua ʻia. ʻO ka "kiʻiʻoniʻoni" i hoʻololi ʻia o ke kumu he mau hopena koʻikoʻi nō hoʻi i nā pōʻai geochemical e hoʻopili ai i ka pōʻai o ka ʻilikai me ke kumu metala hohonu.

ʻO kēia holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻoikaika ʻana o loko o ka Honua e hāʻawi i nā ʻepekema i nā ʻike waiwai i ka hoʻomohala ʻana o ka honua a me nā kaʻina hana paʻakikī e hoʻololi i kona ʻano. Ma ka wehe ʻana i nā mea pohihihi e waiho ana ma lalo o ko kākou mau wāwae, ua hoʻomākaukau ka poʻe noiʻi i ke ala no ka ʻike nui aʻe a me ka hoʻomaopopo hohonu ʻana i ke koena palupalu o ko kākou honua.