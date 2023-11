Dreamer Anglerfish: Ke Kumu o ka Camouflage

ʻO ke kai hohonu kahi ʻāina i uhi ʻia e ka pohihihi, ka home o ka lehulehu o nā mea ʻē aʻe e pīhoihoi a hoʻohiwahiwa i nā ʻepekema a me nā mea hoihoi. ʻO kekahi o ia enigma ʻo ia ka dreamer anglerfish, kahi ʻano i ʻike ʻia no kona hiki ke hoʻoheheʻe ʻia e hui pono i loko o ka pouli o ka hohonu o ka moana.

ʻAʻole like me ka hapa nui o nā mea ola e hōʻike ana i ka mālamalama, ʻo ka anglerfish moeʻuhane e hoʻomoʻa iā ia, e hoʻolilo i kona ʻili i ʻaʻahu malu e hoʻohauʻoli i nā mea nānā. I kēia mau lā, ua hōʻike ka Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) i kahi wikiō hoihoi o kēia iʻa like me nā malihini ma YouTube, e hoʻomālamalama ana i kāna ʻenehana camouflage kupaianaha.

Ua loaʻa i ka poʻe noiʻi mai MBARI kahi manawa kakaikahi e ʻike ai i ka iʻa iʻa moeʻuhane paʻakikī i ka wā o kahi huakaʻi hou mai ke kahakai o Kaleponi. Ua loaʻa iā lākou kekahi ʻano iʻa iʻa moeʻuhane i ʻike ʻole ʻia ma ka Monterey Canyon, e hōʻailona ana i ka iwa wale nō o ka hanana ʻana o ia hālāwai i nā makahiki he 36 i hala.

Ua hauʻoli ka ʻike ʻana iā Bruce Robinson, he ʻepekema kiʻekiʻe ma MBARI, me ka noʻonoʻo ʻana i ka ʻike pinepine ʻole o kēia mau iʻa. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo ia ka ʻike mua ʻana o kēia ʻano mai ka makahiki 2016. Ua hoʻohālikelike ʻo Robinson i ka ʻili pohihihi o ka dreamer anglerfish i kahi ʻaʻahu hiki ʻole ke ʻike ʻia, no ka mea, loaʻa iā ia ka mana kupaianaha e komo i ka 99.5 pakeneka o ka mālamalama e hāʻule ana ma luna ona.

Pehea e hiki mai ai kēia hana kupaianaha o ka camouflage? Ua hōʻike ʻia nā haʻawina he waiwai nui ka ʻili o ka anglerfish i nā melanosomes, nā cell kūikawā i loaʻa ka melanin pigment. Hāʻawi kēia nui o ka melanin i ka iʻa i kona waihoʻoluʻu ʻeleʻele kūʻokoʻa a hiki iā ia ke komo kokoke i kēlā me kēia nalu o ka mālamalama e loaʻa iā ia.

Hiki i ka iʻa moeʻuhane paʻakikī ke ulu a hiki i 15 ʻīniha (37 knm) ka lōʻihi no nā wahine, aʻo nā kāne he 0.5 iniha (1.3 knm) ka lōʻihi. ʻO ko lākou hiki ke nalowale i loko o ka pōʻeleʻele o ke kai hohonu he hōʻike ia i ka hiki ke hoʻololi a me ke akamai o ke ʻano.

Ke hoʻomau nei mākou i ka ʻimi ʻana i nā ākea ākea o ko mākou moana, ʻo nā mea i ʻike ʻia e like me kēia e hoʻomanaʻo mai nei iā mākou i nā mea kupanaha e waiho nei i loko. ʻO ka iʻa lawaiʻa moeʻuhane, me kona hiki ke ʻaʻahu i ka ʻaʻahu ʻike ʻole, he laʻana hoʻohiwahiwa o ka hana akamai o ke ʻano a me nā mea huna e kali nei iā mākou ma lalo o ka nalu.

