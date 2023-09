Hoʻokuʻu ʻo SpaceX i ka Falcon 9 Rocket a me Lands Booster

Ua hoʻokō ʻo SpaceX i kahi hoʻokuʻu kūleʻa a pae ʻana me kāna rocket Falcon 9 i ka pō Poalua. Ua hoʻokuʻu ʻia mai ka Cape Canaveral Space Force Station ma Florida. Ua hōʻailona kēia i ka hoʻolaha ʻana o SpaceX 66th o ka makahiki, e hōʻike ana i ka hoʻomau ʻana o ka hui i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Ua lawe ʻia ʻo Falcon 9 i nā satelite Starlink 22 i ka orbit honua haʻahaʻa. ʻO kēia mau satellite kekahi ʻāpana o ka hoʻoikaika mau ʻana o SpaceX e hana i kahi pūnaewele pūnaewele puni honua. Me kēia hoʻokuʻu ʻana, ua hoʻopau ka mea hoʻoikaika mua o ka rocket i kāna huakaʻi kūleʻa 17th, e hōʻike ana i ka hoʻohana hou ʻana o nā rockets SpaceX.

Ua hoʻopaneʻe mua ʻia ka hoʻokuʻu ʻana, akā ua hoʻonohonoho hou ʻia no ka hola 11:48 pm. ʻOiai ka lohi, ua kūleʻa ka hoʻolaha ʻana, a hiki i nā mea nānā ke nānā i ka hoʻolaha holoʻokoʻa. Hoʻohui kēia hoʻolaha i ka nui o nā misionari i hoʻopau ʻia e SpaceX, e hoʻoikaika hou ana i kona kaulana ma ke ʻano he alakaʻi i ka ʻoihana ākea.

ʻO ka hiki ʻana o SpaceX i ka pae ʻana a me ka hoʻohana hou ʻana i nā pōhaku he mea koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ka lewa. ʻO ka hoʻohana hou ʻana i nā pōhaku ʻaʻole e hōʻemi wale i nā kumukūʻai akā hōʻike pū kekahi i kahi ala e hele ai i ka huakaʻi hoʻomau. Ma ka pae ʻana a me ka hoʻihoʻi hou ʻana i nā pōhaku, hiki i ka SpaceX ke hana i nā mikiona lewa i ʻoi aku ka maʻalahi a me ka maikaʻi i ka wā e hiki mai ana.

ʻO kēia hoʻolaha kūleʻa e hōʻike pū ana i ka hoʻonui nui ʻana o nā pūnaewele ukali no nā ʻoihana like ʻole, me ke kamaʻilio, ka hoʻokele, a me ka ʻike mamao. Me ka hoʻolaha ʻana o nā satelite Starlink, manaʻo ʻo SpaceX e hāʻawi i ka uhi ākea ākea honua a hoʻopaʻa i ka māhele kikohoʻe.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻokuʻu hou ʻana a me ka pae ʻana o SpaceX i ka rocket Falcon 9 e hōʻike ana i ka holomua o ka ʻoihana i ka ʻenehana ākea a me kāna kūpaʻa i ka hoʻololi ʻana i ka ʻimi ākea. ʻO ka pae maikaʻi ʻana o ka mea hoʻoulu a me ka hoʻolaha ʻana o nā satelite Starlink hou aʻe e hoʻokokoke iā mākou i kahi wā e hiki mai ana kahi huakaʻi a me ke kamaʻilio ʻana e maʻalahi a paʻa.

