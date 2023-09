Lawe ʻo Timelapse hou i ke ola o ka ʻala ʻala ʻala

Ua hoʻopaʻa ʻia ka poʻe ʻepekema i ka hānau ʻana a me ka pohō ʻana o kahi ʻano ʻano ʻano ʻano halo i kaulana no kona ʻala ʻala. ʻO ka halo i nīnau ʻia, ʻo ia ka ʻāpana ʻike ʻia o kahi haʻo pilau i kapa ʻia ʻo Phallus impudicus. Ua ulu maʻamau ma kahi kokoke i ka lāʻau palaho a me nā mea kanu, a hiki i 10 iniha ma luna o ka honua. Ua uhi ʻia ke poʻo o ke kumu i ka slime ʻoliva-ʻulaʻula i kapa ʻia ʻo gleba, nona ke kuleana no ka pilau ʻole i hoʻopuka ʻia e ka halo.

Wahi a ke Kulanui o Florida, ua hoʻohālikelike ʻia ka ʻala o ka ʻala i ka ʻiʻo palaho, nā feces popopo, a me ka wai. ʻOiai ʻo kona ʻala hoʻopailua, hiki ke ʻai ʻia ka haloʻo stinkhorn. Ke ʻai ʻia i kona ʻano hua manu, ʻōlelo ʻia ka ʻono o ka stinkhorn maʻamau e like me nā hazelnuts.

Puka mai ka stinkhorn mai kahi kumu liʻiliʻi me ke ʻano hua manu i kanu ʻia i ka lepo a hoʻopaʻa ʻia i ka lepo e nā filament keʻokeʻo. Aia i loko o kēia waihona kahi slime a me ka spore-filled mass e ulu aʻe i loko o ka pāpale pilau o ka halo.

I loko o kahi wikiō hoihoi, ua hoʻokō ka poʻe noiʻi e hopu i ke ola holoʻokoʻa o ka halo stinkhorn i loko o ʻekolu hola. I ka wā mua, puka mai ka halo mai kona kumu a ulu wikiwiki i kona nui piha. Huki koke ʻia nā nalo i ka gleba a ʻai i ka slime ma kahi o 10 mau hola, e wehe ana i ka uhi ʻoliva-ʻeleʻele. I nā lā e hiki mai ana, hoʻomaka ke kino keʻokeʻo i koe, i kapa ʻia he "manamana kupapaʻu," e hoʻomaka e decompose ma mua o ka pau ʻana. Hoʻopau ʻia nā kiʻi me ka palaho a hoʻoheheʻe ʻia ke kino hua i ka lepo.

ʻO kēia pōʻai pōkole pōkole e hiki ai i nā stinkhorns ke hoʻopau i ko lākou pōʻai hānau. Aia i loko o ka pāpale o ka halo nā spores, nā lele a me nā mea ʻē aʻe e ʻai ai i ka ʻai ʻana i ka slime. Hoʻopuehu ʻia kēia mau spores ma nā wahi hou ma o ka ʻili o kēia mau mea ola. Hoʻokaʻawale kēia hoʻolālā moʻolelo i nā haʻuti stinkhorn ma waho o ka hapa nui o nā haʻihaʻi ʻē aʻe, e hoʻopuehu ana i nā spores ma ka hoʻokuʻu ʻana iā lākou i ka lewa.

Ua kaʻana like ʻia ka wikiō timelapse kupaianaha e ke keʻena ulu lāʻau aupuni no ka ʻāina ʻo Soest-Sauerland o Kelemania hikina. He ʻekolu pule i hoʻopaʻa ʻia i ka paʻi kiʻi, me ke kali ʻana o ka poʻe noiʻi no ka hoʻomohala ʻana o ka stinkhorn a nānā mau i ke kāmela. Hāʻawi ka wikiō i kahi hiʻohiʻona nani o ka pōʻaiapuni o ke ola a me ka hoʻolālā hānau ʻokoʻa o ka halo stinkhorn.

Sources:

– Ke Kulanui o Florida

- Regionalforstamt Soest-Sauerland ma o Facebook