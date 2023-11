ʻIke ʻia nā kiʻi kiʻi kiʻi ʻaʻole me Juvenile Ocean Sunfish mai ke kapakai o British Columbia

Ua loaʻa i kekahi mea luʻu ʻauʻau ka manawa kūpono loa e hopu i nā kiʻi kakaʻikahi o ʻelua mau keiki ʻōpio iʻa sunfish (Mola mola) e ʻauʻau pū ana i ka wai emerald ma waho o ke kahakai o British Columbia, Kanada. ʻO ke wikiō, i lawe ʻia e ka ʻepekema kamaʻāina ʻo Timothy Manuelides, e hōʻike ana i ka iʻa sunfish ʻōpio ma ka ʻaoʻao o ke kula o ka iʻa wahine kāne make a me ka iʻa pōhaku melemele.

ʻOiai he liʻiliʻi ka ʻike o ka poʻe loea e pili ana i ka hoʻomaka ʻana o ke ola o ka iʻa, ua hiki iā lākou ke hoʻomaopopo i kēia mau kānaka he iʻa kai ʻōpiopio ma muli o ko lākou ʻōpū kihi a me ka liʻiliʻi. Ua hōʻoia ʻo Marianne Nyegaard, ka mea olaola moana, he loea i nā sunfishes moana, i ko lākou ʻike ʻana ma kahi pou Facebook, e hōʻike ana i kā lākou "pēpē."

Aia ma kahi o 24 ʻīniha (60 kenimika) ke anawaena, ʻelima paha ka liʻiliʻi o kēia iʻa sunfish ʻōpio ma mua o ka iʻa sunfish makua akā ʻoi aku ka nui ma mua o ko lākou nui hānau hou he 0.1 iniha (2.5 millimeters). ʻO ka maʻamau, liʻiliʻi ka ʻike e pili ana i ke ola mua o ka iʻa sunfish, a no ka ʻike pololei ʻana i kā lākou larvae, pono ke kaʻina DNA.

Kū'ē i nā kuhi hewa maʻamau, hōʻike ka wikiō i ka hiki i ka sunfish ke ʻauʻau wikiwiki ma mua o ka manaʻo o ka poʻe he nui. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ma ka pou Facebook e ʻike hewa pinepine ʻia ka sunfish ma muli o kā lākou ʻano "sunning" ma ka ʻili o ka moana, kahi e hoʻomaha ai lākou i ka mālamalama mahana ma hope o ka hoʻolilo ʻana i ka manawa ma kahi hohonu. Eia naʻe, hiki iā lākou ke ʻauʻau wikiwiki i ka wā e pono ai.

Loaʻa ka inoa ʻo Ocean sunfish, ʻike ʻia hoʻi ʻo mola, mai ko lākou ʻano poepoe a palahalaha e like me ka pōhaku wili. Hiki i kēia mau mea hoʻohiwahiwa ke piʻi i nā nui nui e like me nā mākua, e ulu ana a hiki i 10 kapuaʻi (3 mika) ke anawaena. Noho ʻo Sunfish i nā ʻano moana like ʻole ma ka honua holoʻokoʻa, mai nā wai wela a hiki i nā kai ʻoluʻolu, a makemake lākou e hoʻolilo i ko lākou manawa ma waena o ka ʻili a me ka hohonu ma kahi o 660 kapuaʻi (200 mika).

He mea pono ke hoʻomaopopo i ka hāʻawi ʻana o nā kiʻi wikiō a me nā hana noiʻi hou aʻe i ka hoʻomau ʻana o ke aʻo ʻana o nā ʻano Mola ma waho o ke kahakai komohana o ʻAmelika ʻĀkau. Ua ʻike ʻo Kauka Marianne Nyegaard, ke alakaʻi o ka Ocean Sunfish Research, i kēia mau iʻa he Mola mola ʻōpiopio, e hoʻokaʻawale iā lākou mai nā ʻano ʻē aʻe i loaʻa i loko o kēia mau wai, ʻo Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

NPP:

Nīnau: Pehea ka nui e ulu ai ka iʻa sunfish?

A: Hiki i ka iʻa lā makua ke piʻi i ka 10 kapuaʻi (3 mika) ke anawaena.

Nīnau: Pehea e hoʻopiʻi ai ka wikiō i nā manaʻo kuhihewa maʻamau e pili ana i ka sunfish?

A: Hōʻike ka wikiō e hiki i ka iʻa lā ke ʻauʻau wikiwiki ma mua o ka manaʻo maʻamau.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia e pili ana i ke ola mua o ka sunfish?

A: He liʻiliʻi ka ʻike e pili ana i ke ola mua ʻana o ka sunfish, a hiki ke ʻike ʻia nā larva ma ka pae ʻano ma o ke kaʻina DNA.

Nīnau: He aha ka mea kūikawā e pili ana i ke ʻano o ka sunfish?

A: He poepoe na kino palahalaha ka Sunfish, me he pohaku wili la.

Nīnau: Pehea ka hohonu o ka ʻauʻau ʻana o ka lā?

A: Hoʻohana maʻamau ka Sunfish i ko lākou manawa ma waena o ka ili o ka wai a me ka hohonu ma kahi o 660 kapuaʻi (200 mika).