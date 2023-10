Hoʻopau ʻo NASA's Moon Rover Prototype i ka papa ʻāʻī o ka mahina

ʻO ka prototype o ka mahina hou o NASA, ʻo VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ua hoʻopau maikaʻi ʻo ia i kahi papa hoʻohālikelike e hoʻohālikelike ana i ka ʻāina ʻino o ka ʻili o ka mahina. Hoʻomaka ka rover e hoʻokuʻu i ka pole hema o ka mahina ma Nowemapa 2024 ma luna o kahi pahu SpaceX Falcon Heavy.

No ka hoʻāʻo ʻana i ka neʻe ʻana o VIPER, ua hana nā mea ʻenekinia ma NASA's Glenn Research Center ma Cleveland i kahi kaiapuni mahina i hoʻohālikelike ʻia me nā pōhaku nui, nā pali pali, a me nā lua hohonu. E pae ana ka rover ma Mons Mouton, he mauna kokoke i ka pole hema o ka mahina, a e hana ʻia ʻo ia e hōʻike i ke ʻano o ka mahina no ke koho ʻana o ka papahana Artemis i ka wā e hiki mai ana i kāna misionari 100 lā.

Ua haʻi aku ʻo NASA i kahi wikiō o nā hoʻāʻo mobility hou o ka rover, e hōʻike ana i kona hiki ke lanakila i nā pilikia e kū mai ana ma luna o ka lunar. ʻO ka hoʻāʻo ʻana, ʻo ia ka hoʻokele ʻana ma nā pali pali, ka hele ʻana i nā lua pele, a me ka hoʻokele ʻana i ka lepo e like me ke one one. ʻO ka hoʻokō kūleʻa ʻana o kēia mau hoʻāʻo e hōʻike ana ua mākaukau maikaʻi ʻo VIPER no ka ʻimi ʻana i ka ʻāina ʻino o ka mahina.

Ma ke ʻano o ka papahana Artemis o NASA, e manaʻo ana e hoʻokumu i kahi noho mahina mau, e hana nui ʻo VIPER i ka ʻike ʻana i nā wahi e hiki ai ke kiʻi ʻia ka wai a me nā kumuwaiwai ʻē aʻe e kākoʻo i ka noho lōʻihi ma ka mahina. Eia kekahi, ʻimi ka misionari VIPER e wehe i ke kumu o ka wai hau a me nā mea ʻē aʻe i ka mahina, ko lākou mālama ʻana i nā piliona makahiki, a me ko lākou pakele ʻana mai ka lepo o ka mahina.

Ua hoʻāʻo pū nā ʻenekinia ma NASA's Johnson Space Center ma Houston i ka mea hana ʻepekema hope loa a VIPER, ʻo ka Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). ʻO TRIDENT kahi drill percussive rotary e hoʻohana ʻia e kiʻi i nā ʻoki lepo mai ʻekolu kapuaʻi ma lalo o ka ʻili o ka mahina. Hāʻawi kēia mea hana i nā ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka ikaika, compactness, a me ka mahana o ka lepo lunar.

ʻO ka hoʻokō kūleʻa ʻana o nā hoʻāʻo mobility o VIPER a me ka hoʻohui ʻana i kāna mea hana ʻepekema hope loa e lawe mai iā NASA i kahi ʻanuʻu kokoke i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka pole hema o ka mahina a me ka wehe ʻana i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka mahina e hiki mai ana.

Sources:

- ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻo VIPER moon rover NASA e haʻalele ana i kāna lander lunar (wikiō)

– Ke kikowaena noiʻi NASA/Ames

– NASA/Glenn Research Center

– NASA/Robert Markowitz

- Nā luna o NASA