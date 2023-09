Hāʻawi maikaʻi ka Misiona Osiris-REx o NASA i ka laʻana o Asteroid Bennu i ka Honua

Ua hoʻokō ka misionari Osiris-REx o NASA i kahi mea nui ma o ka hoʻopuka maikaʻi ʻana i kahi laʻana o ka asteroid Bennu i ka Honua. Ma hope o ka huakaʻi huakaʻi ʻehiku makahiki o ka huakaʻi ʻana i nā piliona mile, ua pā ka pahu hāpana i kahi wao nahele ʻo Utah. ʻO kēia hoʻokō ka hōʻailona nui loa o nā mea extraterrestrial i hoʻihoʻi ʻia e kekahi lāhui mai ka wā i hoʻi mai ai nā astronauts Apollo me nā laʻana pōhaku mahina.

Ua hoʻokuʻu ʻia ke kinikini e ka Osiris-REx mokulele i kona hele ʻana ma kahi kokoke i ka honua. ʻOi aku ka mamao o ka asteroid Bennu ma mua o 200 miliona mau mile i kēlā manawa. ʻO kēia misionari ka hoʻāʻo mua a NASA e hoʻihoʻi i nā laʻana o kahi asteroid i ka Honua.

ʻO nā Asteroids e like me Bennu e hōʻike ana i nā poloka kūkulu mua o kā mākou Pūnaehana Lā mua a hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka kemika i alakaʻi i ke kūkulu ʻana i ke ola ma ka Honua. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau laʻana, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o nā kaʻina hana i hoʻokumu i ko kākou honua a ʻike paha i nā hōʻailona e pili ana i ke kumu o ke ola.

Ua hoʻomanawanui ka pahu hāpana i nā kūlana koʻikoʻi i kona iho hope ʻana, me ka ʻike ʻana i ka wela ma mua o ka pele. Pono e ho'ēmi i ka wikiwiki mai ka wikiwiki he 36 manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ke kani ma mua o ka pae ʻana i ka Desert Salt Lake Nui o Utah. Ua hoʻomākaukau a hoʻomaʻamaʻa nui nā hui hoʻolaʻa e hōʻoia i ka loaʻa maikaʻi ʻana o ka laʻana waiwai.

Ma hope o ka hoʻihoʻi ʻana, e lele ʻia ka pahu i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston, Texas, kahi e mālama ʻia ai me nā mea hoʻohālike o waho, e like me nā pōhaku mahina. ʻO ka hana aʻe, ʻo ia ka wehe ʻana i ka pahu i loko o kahi keʻena kūikawā a hoʻomaka i ka nānā ʻana i nā mea i hōʻiliʻili ʻia. E mālama ʻia kekahi ʻāpana o ka laʻana no ka poʻe ʻepekema e hiki mai ana e aʻo me nā mea hana ʻoi aku ka holomua, e like me ke aʻo ʻana i nā pōhaku mahina i hoʻihoʻi ʻia e ka poʻe astronauts Apollo.

Nā kumu: NASA