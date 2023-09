Ua kiʻi maikaʻi ka Misiona OSIRIS-REx o NASA i ka laʻana mai Asteroid Bennu

By

ʻO ka misionari OSIRIS-REx o NASA, i hoʻomaka i ka makahiki 2016, ua hōʻea i kāna milestone hope loa ma ke ʻano he capsule liʻiliʻi i loaʻa kahi laʻana o ka asteroid Bennu i pae i ka wao nahele ʻo Utah. ʻO kēia mikiona ka pili ʻana i ka asteroid a me ka hōʻiliʻili ʻana i nā mea e hoʻihoʻi mai i ka Honua, kahi hana i hoʻokō ʻole ʻia ma mua.

Ua hoʻohana ka mokulele i ka maʻa maʻa a puni ka Honua e hoʻoneʻe iā ia iho i Bennu. Ua hōʻiliʻili ʻia ma luna o 60 grams o nā mea mai ka asteroid, ma mua o ka manaʻo o NASA. Ua mālama pono ʻia ka laʻana i loko o ka capsule, i hoʻihoʻi ʻia e kahi hui a e lawe ʻia i ka hale hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe o NASA no ka nānā ʻana.

Ma waho aʻe o ka laʻana, ua ʻike pū ka hui i nā laʻana kaiapuni hiki ke hoihoi i ka wahi e puni ana i ka capsule no ke aʻo hou ʻana. Ma mua o ka hoʻokokoke ʻana, ua hoʻopaʻa ʻia ka capsule i nā loiloi palekana e hōʻoia i ka pilikia ʻole o ka hui hoʻōla.

Ua hoʻopaʻa ʻia ka capsule OSIRIS-REx ma ka wao nahele ʻo Utah ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Ua hoʻolaha maikaʻi ʻia kāna parachute, e ʻae iā ia e iho mālie me nā mea hoʻohālike asteroid. Ke hele nei i mua, e hoʻomau ka mokulele i kāna huakaʻi ʻo OSIRIS-APEX a hui pū me ka asteroid Apophis. Hāʻawi kēia hālāwai i ka ʻike waiwai e pili ana i ka orbit o ka asteroid, spin rate, a me ka ʻili.

ʻO ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana o ka laʻana Bennu he mea nui ia no NASA, ʻoiai ʻo ia ka manawa mua i ka mōʻaukala i hoʻihoʻi ʻia kahi huna huna o nā mea hoʻohālike asteroid i ka Honua. ʻO ka nānā ʻana o kēia mau laʻana e hāʻawi i nā ʻepekema i nā ʻike waiwai i ka haku ʻana a me ka hoʻokumu ʻana o nā asteroids.

