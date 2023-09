Kiʻi ʻo Curiosity Rover i ka Panorama Kamahaʻo o Gediz Vallis Ridge ma Mars

Ua kiʻi hou ka Curiosity Rover i kahi panorama kupaianaha o ka Gediz Vallis Ridge ma Mars. ʻO kēia kiʻi kamahaʻo ka hopena o ka hui ʻana i nā kiʻi pākahi 136 i lawe ʻia e ka rover i nā makahiki ʻekolu a me nā hoʻāʻo ʻehā.

He ʻāina ʻo Gediz Vallis Ridge ma Mars i hoihoi i ka hoihoi ʻepekema ma muli o kona mau hiʻohiʻona honua kū hoʻokahi. Hāʻawi ka panorama i hopu ʻia e ka Curiosity Rover i nā ʻepekema me ka ʻike kikoʻī o ka ʻāina, e ʻae iā lākou e aʻo i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kēia wahi.

ʻO ke kaʻina hana o ka hana ʻana i ka panorama e pili ana i ka hoʻoponopono pono ʻana a me ka hoʻohui ʻana i nā kiʻi 136 e hana i kahi hiʻohiʻona immersive a kiʻekiʻe o ka ʻāina. ʻAe kēia i nā ʻepekema e nānā i nā kikoʻī o ke kualono, e like me kona haku ʻana, nā papa honua, a me nā hōʻailona paha o ka hana wai i hala.

ʻO ka Curiosity Rover, ka mea e ʻimi nei iā Mars mai 2012, hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i ka ʻike waiwai e pili ana i ka honua ʻulaʻula. ʻO kāna mau kiʻi kiʻi kiʻekiʻe a me nā mea hana ʻepekema e hiki ai i nā ʻepekema ke aʻo i nā ʻano like ʻole o Mars, e pili ana i kona geology, ea, a me ka hiki ke ola i ka wā i hala a i kēia manawa.

ʻO ka panorama kupanaha i hopu ʻia e ka Curiosity Rover he mea hōʻike ia i ka hoʻomanawanui o ka rover a me ka hoʻolaʻa ʻana o nā ʻepekema a me nā ʻenekinia i komo i ka misionari. Hōʻike ia i nā mana kupaianaha o ka ʻimi robotic a me ke kuleana koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana iā Mars.

