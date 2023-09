ʻO ka hoʻokumu ʻana o nā daimana ʻulaʻula: ʻike mai ka Argyle Mine

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Curtin, ʻoihana mining Rio Tinto, a me nā hoa hana o ka honua i ʻimi i ka hoʻokumu ʻana i nā daimana ʻulaʻula a me kā lākou pili i ka haki ʻana o kahi supercontinent. Ua hoʻopaʻa ʻia ke aʻo ʻana i ka mine daimana Argyle kaulana ma Western Australia, nāna i hana ma luna o 90% o nā daimana ʻulaʻula o ka honua. Ma ka nānā ʻana i nā mea mai ka mine, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi i ka lua pele i lawe mai i nā daimana i ka ʻili ma kahi o 1.3 biliona makahiki i hala aku nei, e like me ka haki ʻana o ka supercontinent Nuna.

Hoʻomaka ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā daimana ʻulaʻula i loko o ka ʻōpala o ka Honua, kahi e hoʻoheheʻe ai ke kalapona i nā daimana kala ʻole ma lalo o ke kaomi nui. ʻO ka hui ʻana o nā poloka continental, e like me ka mea i ʻike ʻia ma Kimberley a me Northern Australia, ua hoʻololi ʻia nā kristal daimana, e alakaʻi ana i ko lākou ʻulaʻula. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi he pono e piʻi wikiwiki nā daimana i ka ʻili ma o ka lua pele e mālama i ko lākou ʻano daimana.

ʻOiai ke aʻo ʻana e hoʻomālamalama i ka hoʻokumu ʻana o nā daimana ʻulaʻula a me kā lākou pili ʻana i nā hanana breakup supercontinent, ʻo ka loaʻa ʻana o nā waihona daimana like he paʻakikī. Hiki ke uhi ʻia nā hili i hui pū ʻia me nā poloka kontinental e ka sediment ma luna o nā miliona a i ʻole piliona mau makahiki, e hūnā ana i nā waihona daimana. Eia hou, he haiki pinepine na paipu lawe daimana, i oi aku ka paakiki o ka loaa ana.

ʻOiai kēia mau pilikia, hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike waiwai no nā mea nānā a me ka ʻoihana daimana i ka ʻimi ʻana i nā wahi kūpono no nā daimana ʻulaʻula. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina hana honua ma hope o ka hoʻokumu ʻia ʻana o kēia mau pōhaku makamae hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i nā wahi kūpono no ka ʻimi ʻana a me ka eli ʻana. Eia nō naʻe, ʻo ke kaʻina hana o ka loaʻa ʻana o nā daimana ʻulaʻula e manaʻo ʻia e noho paʻakikī a koi i ka noiʻi nui a me nā hana ʻimi.

