Hoʻohālikelike i nā Exoplanets: He ala hou e ʻike ai i ke ola ma waho o ka honua

Me ka ulu nui o nā exoplanets i ʻike ʻia, ua lilo ka ʻimi no ke ola ma waho o ka Honua. ʻOiai ʻo ka manaʻo nui o ka nānā ʻana i ka haku mele ʻana o kēia mau honua mamao, ua ʻōlelo ʻia kahi noiʻi hou e hiki ke hoʻohālikelike i ka lewa o ka honua me nā mea o kona mau hōkūhele e pili ana i kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi no ka ʻike ʻana i nā hōʻailona o ke ola.

Hoʻokumu ʻia nā hokele i loko o ka ʻōnaehana hoku mai ka ʻōpala ʻōpala like, i hopena i nā haku like. ʻOiai hiki ke neʻe aku kekahi mau molekala a hoʻololi liʻiliʻi i ka haku mele ʻana ma waena o waho a me loko o nā hōkūhele, ʻano paʻa mau ke ʻano holoʻokoʻa. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka arXiv preprint server, e hōʻike ana i ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o ka carbon atmospheric hiki ke lilo i ala hoʻohiki.

ʻO ke kalapona, kahi mea kumu no ke ola ma ka Honua, komo koke i ka wai a hiki ke hoʻopaʻa ʻia i nā ʻano ʻano honua. No laila, inā hōʻike ka exoplanet i loko o ka ʻāina noho i ka liʻiliʻi loa o ke kalapona lewa i hoʻohālikelike ʻia me nā honua like i loko o kāna ʻōnaehana, hiki ke hōʻike i ka noho ʻana o ka wai a me ke ola kūlohelohe.

I loko o kā mākou ʻōnaehana solar ponoʻī, hāʻule ka Honua, Venus, a me Mars i loko o ka wahi noho o ka Lā. Eia nō naʻe, ʻo ka lewa o ka Honua ka nui o ka nitrogen a me ka oxygen, me kahi hapa liʻiliʻi o ke kalapona kalapona. ʻO ka ʻokoʻa, ʻo Venus a me Mars ka nui o nā lewa i haku ʻia me ka carbon dioxide. ʻO ka ʻokoʻa loa o ka ʻike kalapona lewa o ka Honua e hoʻokaʻawale iā ia ma ke ʻano he honua i noho ʻia.

No ka hōʻike ʻana i kēia ala, ua kālele ka poʻe noiʻi i ka ʻōnaehana hōkū Trappist-1, nona nā hōkūhele ʻehiku i ʻike ʻia, ʻekolu o ia mau mea i loko o ka wahi noho. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mana o ka James Webb Space Telescope (JWST) e hiki mai ana, manaʻolana nā ʻepekema e ʻike i nā pae o ka carbon dioxide o ka lewa ma nā honua Trappist-1. He ʻumi a ʻoi aʻe paha nā transits maʻemaʻe o kahi honua Trappist e hāʻawi i ka ʻikepili lawa e hoʻoholo ai inā ua pau ka pae CO2, e lilo ia i moho ikaika no ke aʻo hou ʻana.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka pau ʻana o nā pae CO2 wale nō ʻaʻole e hōʻoiaʻiʻo i ka noho ʻana o ke ola. Hiki i nā pōhaku, ka hoʻokumu ʻana o ka moana, a me ka paʻa ʻana o ke kai o ka honua i ke kalapona haʻahaʻa. Eia nō naʻe, hiki i kēia ala hou ke ʻike i nā exoplanets kūpono e hoʻokolokolo hou a alakaʻi iā mākou i kahi kokoke i ka hōʻoia ʻana i ke ola ʻana o ke ola extraterrestrial.

NPP:

Nīnau: He aha ka exoplanet?

A: ʻO ka exoplanet kahi honua e hoʻopuni ana i kahi hōkū ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

Nīnau: He aha ka wahi noho?

A: ʻO ka ʻāpana noho, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka ʻāpana Goldilocks, ʻo ia ka ʻāina a puni kahi hōkū kahi e kūpono ai ka wai wai ma luna o ka honua.

Nīnau: He aha ka James Webb Space Telescope?

A: ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST) kahi mākaʻikaʻi lewa e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia e kūleʻa i ka Hubble Space Telescope. E hoʻonui nui ʻia nā mana no ke aʻo ʻana i ke ao holoʻokoʻa, me ka nānā ʻana i nā lewa exoplanet.

Nīnau: He aha ke kalapona lewa?

A: ʻO ke kalapona lewa e pili ana i ka loaʻa ʻana o nā kinoea i loko o ka lewa o ka honua, e like me ka carbon dioxide.

Nīnau: Pehea e hōʻike ai ke kalapona lewa i ke ola?

A: ʻO nā pae i hoʻemi ʻia o ke kalapona lewa, ke hoʻohālikelike ʻia me nā hōkūhele ʻē aʻe i loko o ka ʻōnaehana hoʻokahi, hiki ke hōʻike i ka noho ʻana o ka wai a me ke ola kino ma kahi exoplanet hiki ke noho. Eia nō naʻe, hiki i nā kumu a me nā kaʻina hana ʻē aʻe, e like me ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me ka laka ʻana o ke kai, hiki ke kōkua i ke kalapona haʻahaʻa.