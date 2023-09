ʻO ke koʻikoʻi o nā mita kiʻi i ka nānā ʻana i nā lua pele

He kuleana koʻikoʻi ka tiltmeters i ka nānā ʻana i ka lua pele no nā makahiki he nui, e hāʻawi ana i ka ʻike waiwai i ka ʻano o nā lua pele a me ka neʻe ʻana o ka pelemaka. ʻOiai ua ʻoi aku ka kaulana o nā ʻano hana satellite i nā makahiki i hala iho nei, e mau ana nā tiltmeters i mea pono a pono no nā ʻepekema.

ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili tilt i ka nānā ʻana i ka lua pele mai ka hoʻomaka ʻana o ke kenekulia 20 i ka wā i hoʻomaka ai nā ʻepekema ʻepekema i ka pilina ma waena o nā pele pele a me nā loli i ka topography. Ua hoʻomaka ʻo Kauka Thomas Jaggar, he kanaka kālaiʻike lua pele, i ka nānā ʻana i nā hoʻololi ʻili o nā lua pele o Hawaiʻi i ka makahiki 1917 me ka hoʻohana ʻana i nā mea kani kūikawā.

ʻO kekahi o nā holomua nui o ka ʻenehana tiltmeter i hiki mai i ka makahiki 1950 i ka wā i hoʻomohala ai ʻo Kauka Jerry Eaton i ka ʻike kiʻekiʻe wai. Hiki i kēia mea hana ke ana pololei i ka hili ʻana, e hiki ai i nā ʻepekema ke nānā i ka neʻe ʻana o ka piko o Kīlauea i ka wā o ka pele. He ʻekolu ipu wai i hoʻopili ʻia i ka ʻimi ʻana o ka paipu wai, e neʻe ana i ka pane ʻana i ka ʻili honua. Ma ke ana ʻana i ka hohonu o ka wai i loko o kēlā me kēia ipu hao, hiki i nā kānaka ʻepekema ke hoʻoholo i ke kiʻekiʻe o ke kāʻei.

ʻO ka hoʻopaʻa mau ʻana o ka ʻikepili hoʻoheheʻe ʻana o ka paipu wai i hōʻike ʻia he waiwai nui no ka mea ua hāʻawi ia i kahi pūʻulu manawa o nā ana, e ʻae ai i ka ʻike ʻana i ka piʻi ʻana a me nā pōʻai deflation ma waena o nā pele. ʻO kēia moʻolelo hoʻomau o ka tilt i hiki ai i nā ʻepekema ke hana i nā ʻike i hiki ʻole ke loaʻa inā ʻohi ʻia ka ʻikepili i ka wā o ka pele.

I ka makahiki 1970, ua hoʻokomo ʻia nā mīkini uila uila, e hāʻawi ana i nā ana ʻoi aku ka pololei. Hoʻokomo ʻia kēia mau mea hana i loko o nā lua lua i pale ʻia a hiki ke ana i ka piʻi ʻana i lalo i kahi hapa microradian i kēlā me kēia minuke.

I nā makahiki i hala iho nei, ua like ka ʻikepili o ka piko o Kīlauea me nā moʻolelo mai ka makahiki 1950 a hiki i ka makahiki 1970, e hōʻike ana ʻaʻole i loli nui ka ʻano o ka lua pele mai ka hū ʻana o 2018. ʻO kēia hoʻomau ʻana e hiki ai i nā ʻepekema ke hoʻohana i ka ʻikepili i hala e hana i nā wānana e pili ana i ka hana e hiki mai ana a hoʻāʻo i nā kuhiakau e pili ana i ka ʻōnaehana paipu o ka lua pele.

ʻO ka ʻike hou ʻana mai nā ʻumi kiʻekiʻe ma kahi kokoke i ka puʻu wai o Kīlauea e hōʻike ana i ka hōʻiliʻili ʻana o ka pelemaka i loko o kahi waihona ʻo Kaledera Hema, e like me nā hanana i hala ma 2015 a me 2021. Kōkua kēia ʻike i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo i nā kaʻina hana o kēia manawa a hiki ke wehe i nā ʻike hou e pili ana i ka hana o ka lua pele.

ʻO ka hopena, he mea hana pono nā mita tiltmeters i ka nānā ʻana i ka lua pele, e hāʻawi ana i nā ana mau ʻana o ke kuʻekuʻe ʻana a kōkua i ko mākou ʻike i ka hana lua pele. Ke hoʻomau nei ka hoʻopaʻa ʻana o ka hili ʻana ma Kīlauea i nā ʻike hou a me nā wānana no nā pele e hiki mai ana.

Sources:

– Ka Nānā Pelekane Hawaiian Volcano Observatory (USGS) Volcano Watch

- ʻIke ʻAmelika Hui Pū ʻIa (USGS)