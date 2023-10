Hoʻopio ka "Ring of Fire" Solar Eclipse i nā miliona o ka honua

He mau miliona o ka poʻe a puni ka honua i hoʻohālua ʻia e ka lā "ring of fire" hou. Eia naʻe, ʻoiai ka hapa nui o mākou e nānā ana i ka pōʻai mai ka Honua, ua hāʻawi kahi ʻano uila uila ikaika o US i kahi hiʻohiʻona ʻokoʻa mai ka lewa. Na ka National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) GOES-East satellite i hopu i ka malu o ka mahina e hele ana ma ka honua mai kahi mamao o 22,300 mile mai luna mai.

Hana ʻia nā pōkā o ka lā i ka wā e hele ai ka mahina ma waena o ka lā a me ka Honua, e hoʻolei ana i ke aka ma ka ʻili o ko kākou honua. ʻO ka eclipse hou nei he "annular solar eclipse," kahi i hoʻonohonoho ʻia ai ka mahina ma kahi mamao aku mai ka Honua. ʻO kēia ke kumu o ka liʻiliʻi o ka mahina a ʻaʻole uhi pono i ka lā. Akā, hana ia i kahi hopena "ring of fire" nani, e waiho ana i kahi kikoʻī lahilahi o kā mākou hōkū i ʻike ʻia.

No ka poʻe i hele ʻole ma ke ala pololei o ka pō, ua hiki nō ke ʻike i kahi ʻāpana eclipse me ka hoʻohana ʻana i nā aniani nānā lā. Eia nō naʻe, e mālama ʻia ka eclipse lā aʻe ma US a me ʻAmelika ʻĀkau ma ka lā 8 ʻApelila 2024. A hiki i kēlā manawa, ʻaʻole e hiki mai ka pōpō makahiki aʻe ma luna o ʻAmelika a hiki i Iune 21, 2039.

ʻO ka huina a me ka annular solar eclipses he mau hanana kūikawā e hoʻoulu ai i ka hauʻoli astronomical. He mau mea kakaikahi ia, e manao nui ia. No laila, i ka wā e hiki mai ai ka pōʻai aʻe, e ʻoluʻolu e hauʻoli i ka hōʻike.

Sources:

– Ke keʻena ʻo National Weather Service ʻo Tampa Bay

– NASA