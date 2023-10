Ka Pohihihi a me ka Pono o Asteroids

ʻO nā Asteroids, nā ʻāpana pōhaku pohihihi e noho nei i ko mākou ʻōnaehana solar, ua hoihoi i nā kānaka hulihonua lōʻihi. ʻAʻole wale kēia mau mea lani e hāʻawi i nā hōʻailona e pili ana i ka mōʻaukala o kā mākou ʻōnaehana solar akā hiki nō hoʻi i ke kuʻi me ka Honua, e hana ana i nā hopena koʻikoʻi. ʻO kekahi o ia asteroid i ʻike ʻia ʻo Bennu, he hapakolu o ka mile ka laulā pōhaku e hele ana ma ke ala i ka Honua i loko o nā makahiki he 200 e hiki mai ana.

I kēia mau lā, ua hoʻihoʻi mai nā ʻepekema i nā ʻāpana o Bennu e aʻo i kāna haku. Ua hoʻokuʻu ʻia ka mokulele mokulele i ka makahiki 2016 i ka orbit i ka asteroid, ka palapala ʻana i kona ʻili a hōʻike i kahi hiʻohiʻona ʻeleʻele a ʻeleʻele. Hōʻike kēia i ka loaʻa ʻana o ke kalapona, kahi hale kūkulu koʻikoʻi o ke ola. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hui ʻana o ke kalapona a me nā waikawa amino i nā mea lani e like me Bennu hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ke kumu o ke ola ma ka Honua a me ka hiki ke ola ma nā wahi ʻē aʻe o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO kahi ala e aʻo ai ka poʻe astronomers i nā asteroids ma ka nānā ʻana i nā hanana hopena a lākou i hana ai i ka wā i hala. ʻO ka Chesapeake Bay, aia ma Virginia, ua manaʻo ʻia ua hana ʻia e kahi hopena asteroid 35 miliona mau makahiki i hala. Ua hoʻopilikia nui kēia hanana i ka ʻāina, e hoʻoulu ai i ke kai eʻe a hoʻololi i ka palapala honua o ʻAmelika ʻĀkau hikina. ʻO nā hanana like ʻole i loko o ka mōʻaukala o ka Honua ua alakaʻi i ka luku nui ʻana, e hoʻopololei ana i ke ʻano o ka evolution a hiki i nā ʻano ola hou ke puka mai.

ʻO ke aʻo ʻana i nā asteroids e like me Bennu a me nā hanana hopena i hala e hiki ai i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe i ka mōʻaukala o kā mākou ʻōnaehana solar a me nā pōʻino e hiki mai ana ka honua i ka wā e hiki mai ana. Ma ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o kēia mau mea lani, hiki iā mākou ke hoʻomau i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa a me nā mea hiki ke ola ma waho o ko mākou honua.

