Hōʻike ʻia ʻo Massive Star's Final Evolution ma o Supernova Observations

ʻO kahi hui noiʻi i alakaʻi ʻia e Dr. ZHANG Jujia mai ka Yunnan Observatories of the Chinese Academy of Sciences a me Prof. WANG Xiaofeng mai ke Kulanui ʻo Tsinghua ua hana i kahi holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i nā pae hope o nā hōkū nui ma o kā lākou nānā ʻana i ka supernova SN 2023ixf ma kahi kokoke. galaxy Messier 101.

ʻO ke ʻano II supernovae ke ʻano maʻamau o nā pahū hōkū ma ke ao holoʻokoʻa, akā paʻakikī ke ʻano o nā kaʻina hana e alakaʻi ai i ko lākou kūlana hiolo nui. Ma ke aʻo ʻana i ka pahū hoʻokahi o ke ola o SN 2023ixf, ua ʻike ka hui i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā hana poho nui i komo i ka ulu ʻana o kēia mau hōkū progenitor waiwai nui i ka hydrogen.

ʻO kekahi ʻano koʻikoʻi o kā lākou ʻike ʻana, ʻo ia ka manaʻo o ka nui i hoʻokuʻu ʻia mai ka hōkū i ka hopena o kona ola. Mālama kēia i ka hoʻololi hope loa o ka hōkū a hāʻawi i ka ʻikepili waiwai no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kaʻina holoʻokoʻa.

Ua hoʻohana ka hui i ke kiko uila, ʻo ia nā hōʻailona māmā mua o nā pahū supernova i hoʻokumu ʻia e ka ionization o ka circumstellar material (CSM)/stellar wind. Ma ka hopu ʻana i kēia mau hiʻohiʻona, ua hiki iā lākou ke hoʻokumu i kahi loulou ma waena o nā pahū o Type II supernovae a me ka hoʻololi ʻana o nā hōkū nui.

ʻO ka pahū hou o SN 2023ixf i hōʻike i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i kēia pilikia paʻa. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i ka spectra flash high-cadence i loko o 1-5 mau lā ma hope o ka pahū ʻana, ua hiki i nā mea noiʻi ke kāohi paʻa i nā ʻāpana o nā mea circumstellar e hoʻopuni ana i ka supernova.

Ma muli o kā lākou nānā ʻana, ua loaʻa paha i ka progenitor o SN 2023ixf ka nui o ka pohō o 6 x 10-4 M yr-1 i nā makahiki 2-3 hope loa ma mua o ka pahū. Ua loaʻa pū iā lākou nā hōʻike o kahi pūpū CSM paʻa i hoʻokumu ʻia mai nā mea a puni e neʻe ana i ka wikiwiki o 55 km s-1, i loko o kahi radius o lalo o 7 x 1014 cm o ka progenitor.

Mai ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma kahi o 20 mau makahiki i hala aku nei, ua manaʻo ʻia ua hoʻololi paha ka progenitor o SN 2023ixf mai kahi supergiant ʻulaʻula i kahi hypergiant melemele pōkole ma mua o ka pahū ʻana. Ke kākoʻo nei ke kuhiakau kiʻekiʻe a me ka wikiwiki o ka makani.

ʻO ka nānā ʻana a me ka noiʻi ʻana o SN 2023ixf e manaʻo ʻia he mea nui i ka mōʻaukala o Type II supernovae a e kōkua i ka wehe ʻana i ka hopena o nā hōkū nui i loko o ka nui o ka 10 a 20 ka nui o ka lā.

ʻO Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang et al. "Ua hoʻokuʻu ʻia nā mea Circumstellar e kahi hōkū nui ma mua koke o kona make ʻana." Bulletin ʻepekema.