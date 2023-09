Lawe ʻo NASA Solar Probe i ke wikiō Lakaʻikaʻi o ka hū ʻana o ka lā ikaika

Ua hoʻokele maikaʻi ʻia kahi noiʻi solar NASA ma o ka coronal mass ejection (CME) ikaika mai ka lā, e hāʻawi ana i nā hōʻike koʻikoʻi no kahi kumumanaʻo lōʻihi, ua hoʻolaha ka ʻoihana. Ua kiʻi ka Parker Solar Probe i nā kiʻi wikiō o ka hanana kakaʻikahi i kona lele ʻana ma ka CME ma Kepakemapa 5, 2022.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o Coronal mass ejections ʻo ia ka hū ʻana o ka plasma i ka lewa waho o ka lā. Hiki iā lākou ke hoʻoulu i nā haunaele o ka lewa i hiki ke hoʻopilikia i nā satelite a hoʻopau i nā ʻōnaehana kamaʻilio a me ka hoʻokele. I kekahi mau hihia, hiki i nā CME ikaika ke hoʻopau i nā pahu mana ma ka Honua.

Ua manaʻo nā kānaka ʻepekema hiki i nā CME ke launa pū me ka lepo interplanetary, e lawe ana i waho. Ua manaʻo ʻia kēia manaʻo ma kahi pepa 2003. Ua hōʻoia ka ʻike hou mai ka Parker Solar Probe i kēia ʻano, ʻoiai ua ʻike ʻo ia i ka CME e hana ana me he mea hoʻomaʻemaʻe a hoʻoneʻe i nā ʻāpana lepo a hiki i kahi 6 miliona mau mile mai ka Lā. Eia naʻe, ua hoʻopiha koke ʻia ka lepo.

He mea nui ke aʻo ʻana i ka pilina ma waena o nā CME a me ka lepo interplanetary no ka wānana i ka wikiwiki o ka holo ʻana o nā CME mai ka lā a i ka Honua. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i ka hoʻokumu ʻana i nā wānana maikaʻi aʻe no ka hōʻea ʻana mai o CME a me nā hopena e hiki mai ana i ko kākou honua.

ʻO ka Parker Solar Probe, i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2018, ke hoʻomau nei i kāna huakaʻi e ʻimi i ka lewa o ka lā ma o ka huakaʻi kokoke i kona ʻili ma mua o nā mokulele mokulele mua. Hāʻawi kēia kokoke i nā manawa like ʻole e aʻo ai i ka lā a me kāna mau ʻano like ʻole.

Ma ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā hanana e like me ka hālāwai ʻana me ka CME, hiki i nā ʻepekema ke hoʻonui i ko lākou ʻike i ke ʻano o ka lā a hoʻomaikaʻi i ko lākou hiki ke wānana a hoʻēmi i nā pōʻino o ka lewa.

