ʻO ka hui ʻana o nā ʻano maloʻo a me nā ʻino: Nā mea hou o ka wā mai ka Pākīpika

Ke ʻike nei nā mokupuni o ka Pākīpika i kahi pule mālie, me ka hui pū ʻana o ka maloʻo a me nā ʻino hekili kūloko. ʻO ka mea nui, ke hauʻoli nei nā mokupuni o ka Pākīpika Hema i nā wā maloʻo lōʻihi, e hoʻomaha ana i ka ua a me ka ua. Eia nō naʻe, ua ʻike nā wahi e like me Tahiti a me Fiji i ka piʻi ʻana o ka hana hekili, e hana ana i kahi ʻano ʻano o ka wā ma waena o ka ʻāina.

ʻO Norfolk Island, ma kekahi ʻaoʻao, e ʻike i kahi hoʻomaha pōkole i ka hopena pule e hiki mai ana. ʻOiai ʻaʻole i manaʻo ʻia he hopena koʻikoʻi ka emi ʻana o ka mahana, e lawe mai ia i kahi hoʻololi hōʻoluʻolu no nā kamaʻāina a me nā malihini. Ma hope o ka hoʻoluʻu ʻana, manaʻo ʻia nā kūlana kiʻekiʻe e hoʻomalu i ka mokupuni, e hopena i ke kūlana paʻa a ʻoluʻolu.

No ka hoʻomaopopo ʻana iā ʻoe, ua hoʻomākaukau mākou i kahi wānana 7 lā e uhi ana i ka ʻāina holoʻokoʻa o ka Pākīpika. ʻAʻole i loko o kēia wānana nā wānana wela wale nō akā he ʻike pū kekahi o nā ʻano ua i manaʻo ʻia i ka pule e hiki mai ana. Ma ka hoʻomau ʻana i ka wānana me ka wānana, hiki iā ʻoe ke hoʻolālā i kāu mau hana a hana i ka hapa nui o nā kūlana aniau ma kou wahi.

NPP:

Nīnau: No ke aha e ʻike ai nā mokupuni o ka Pākīpika Hema i ka maloʻo?

A: Ke loaʻa nei nā pae ʻāina o ka Pākīpika Hema i kahi maloʻo ma muli o nā ʻōnaehana kaomi kiʻekiʻe e kū nei ma ia wahi. Hoʻokumu kēia mau ʻōnaehana kiʻekiʻe i ke ʻano o ka wā paʻa, e pale ana i ka hoʻokumu ʻana o nā ao ua.

Nīnau: He aha ke kumu o ka hekili a puni Tahiti a me Fiti?

A: ʻO ka hekili a puni ʻo Tahiti a me Fiji ke kumu o ka hui pū ʻana o nā mea, ʻo ia hoʻi ka nui o ka ea mehana a me ka mākū, ke ʻano o ka lewa paʻa ʻole, a me ka hele ʻana o nā ʻōnaehana hoʻololi. Hoʻokumu kēia mau kūlana i kahi kūlana kūpono no ka hoʻomohala ʻana i ka hekili.

Nīnau: He hopena koʻikoʻi anei ka hoʻomaha pōkole ma Norfolk Island?

A: ʻAʻole i manaʻo ʻia ka hoʻomaha pōkole ma ka mokupuni ʻo Norfolk e loaʻa i kahi hopena nui i nā kūlana o ke aniau. E lawe mua ia i ka emi ʻana o ka mahana, e hāʻawi ana i kahi loli maikaʻi no nā kamaʻāina a me nā malihini.