Hoʻopuka ʻo NASA's Perseverance rover i ka oxygen ma Mars

Ua hoʻokō ʻo NASA's Perseverance rover mission i kahi koʻikoʻi nui ma o ka hoʻohua ʻana i ka oxygen ma ka ʻili o Mars. Ua hilinaʻi ka rover i ka Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) e hoʻololi i ka lewa Martian waiwai nui carbon dioxide i oxygen hanu. He hopena koʻikoʻi kēia holomua no nā misionari e hiki mai ana i ka Red Planet.

ʻO MOXIE, kahi mea kani liʻiliʻi ma luna o ka Perseverance rover, hana maoli ma ke ʻano he mea kanu hoʻokele no ka hana ʻana i ka oxygen. Hoʻohana ia i kahi kaʻina i kapa ʻia he electrolysis solid oxide e hoʻokaʻawale i nā ʻātoma oxygen mai nā molekala kalapona. Lawe ʻia ka carbon dioxide mai ka lewa Martian, a laila hana ʻia ka oxygen ma o ka hana wela.

ʻO ka hanauna kūleʻa o ka oxygen ma Mars kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana i kahi noho kanaka hoʻomau ma ka honua. ʻAʻole koʻikoʻi wale ka Oxygen no nā astronauts e hanu, akā he mea koʻikoʻi ia o ka propellant no nā rockets. ʻO ka hiki ke hana i ka oxygen me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai i loaʻa ma Mars, ʻo ia ka mea hiki i nā misionari e hiki mai ana ke hilinaʻi liʻiliʻi i nā lako mai ka Honua, e hoʻolilo iā lākou i ke kūʻokoʻa a me ke kumu kūʻai.

Eia nō naʻe, hoʻolālā ʻia ʻo MOXIE i kēia manawa e hana i nā mea liʻiliʻi o ka oxygen ma ke ʻano he hōʻoia-o-manaʻo. Hiki iā ia ke hana ma kahi o 10 grams o ka oxygen i kēlā me kēia hola, ʻo ia ka mea like me ka 10 mau minuke o ka oxygen hanu no kahi astronaut. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka ʻenehana no ka hoʻokō ʻana i nā koi oxygen o kahi misionari kanaka e pono ai ka hoʻomohala hou a me ka hoʻomaʻemaʻe.

ʻO ka hōʻike kūleʻa ʻana o ka mana o MOXIE ma Mars e lawe mai iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka ʻimi kanaka ʻana i ka Honua ʻulaʻula. ʻAʻole i hōʻoia wale ʻia ka hiki ke hana i ka oxygen ma Mars, akā ua wehe pū kekahi i nā mea e hiki ai ke hoʻohana i nā kumuwaiwai in-situ e hiki ke kākoʻo i nā hana colonization e hiki mai ana.

