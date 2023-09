Loaʻa nā pae weliweli o ke kū'ē antibiotic i nā maʻi i hōʻeha i ke kaua ma Ukraine

Ua ʻike nā mea noiʻi i kahi kiʻekiʻe o ka pale ʻana i ka antibiotic i ka bacteria mai nā maʻi ʻeha i ke kaua ma Ukraine. ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e ke Kulanui ʻo Lund ma Suedena me ka hui pū ʻana me nā microbiologists Ukrainian, ua loaʻa i nā pae kūʻē ʻole ma mua, ʻoi aku ka nui o ka bacteria Klebsiella pneumoniae. Ua hāpai kēia i ka pono o ke kākoʻo honua e hoʻoponopono i kēia pilikia koʻikoʻi.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma The Lancet Infectious Diseases, ua loiloi i ka pale ʻana i ka maʻi bacterial i nā maʻi i hōʻeha ʻia i ke kaua a mālama ʻia i nā haukapila. Ua hōʻike ʻia nā ʻike he nui nā maʻi i loaʻa i ka bacteria me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kūʻē. Ua hōʻike ʻo Polofesa Kristian Riesbeck, he loea Clinical Bacteriology ma ke Kulanui ʻo Lund, i kona kahaha i ka loaʻa ʻana o nā maʻi bacteria me nā pae kiʻekiʻe o ke kūʻē. Ua koi ʻo ia i ka wikiwiki o ke kūlana a me ka pono o ke kōkua ma Ukraine.

ʻAʻole wale ke kaua i hōʻeha i ke kanaka akā ua alakaʻi pū ʻia i ke kaua kūʻē i ka bacteria kūʻē. ʻO nā papa i hoʻopau ʻia a luku ʻia i nā ʻoihana i loko o nā haukapila i kōkua i nā maʻi i loaʻa i nā maʻi i ka wā o kā lākou mālama ʻana. Ua hōʻiliʻili ʻia nā laʻana mai nā mea kaua 141, me nā pākeke me nā ʻeha a me nā pēpē me ka pneumonia. Ua hōʻike ʻia nā hopena he nui nā huakini Gram-negative i hōʻike i ke kūʻē ʻana i nā lāʻau antibiotic maʻamau, me nā mea ʻaʻole i loaʻa i ka mākeke. Eia hou, ma kahi o 10% o nā laʻana i loaʻa i ka bacteria kū'ē i ka colistin, i manaʻo ʻia ʻo ia ka "last-resort" antibiotic.

Ua hōʻike ʻo Kristian Riesbeck i ka hopohopo e pili ana i ke kūʻē ʻana i hōʻike ʻia e Klebsiella pneumoniae bacteria, hiki ke hōʻeha i ka maʻi ʻoiai i ka poʻe me ka ʻōnaehana pale olakino. Ua kuhikuhi ʻo ia ʻoi aku ka nui o ke kūʻē i ʻike ʻia ma kēia haʻawina ma mua o nā mea i ʻike ʻia ma mua, me 6% o nā laʻana i loaʻa i ka bacteria kūʻē i nā lāʻau antibiotic āpau i hoʻāʻo ʻia. Ua koʻikoʻi ʻo Riesbeck i ke koʻikoʻi o ke kōkua ʻana iā Ukraine i ka hoʻoponopono ʻana i kēia kūlana e pale aku ai i ka hoʻolaha hou ʻana o nā bacteria kūʻē a pale i ka ʻāina holoʻokoʻa o ʻEulopa.

