E hoʻomākaukau no ka ua ʻo Orionids Meteor

Ke kali nui nei ka poʻe kilo hōkū ma Ontario i ka piko o ka wai meteor Orionids i kēia hopena pule. Me ka 20 meteors i kēlā me kēia hola, me nā pōpō ahi ʻālohilohi, ua hoʻonohonoho ʻia he hanana kupaianaha. Hoʻokumu ʻia ka ua meteor e nā lepo lepo mai ka comet Halley a ʻike ʻia i kēlā me kēia makahiki i ʻOkakopa a me Nowemapa. Eia nō naʻe, i kēia makahiki ke manaʻo ʻia e hōʻea i kona kiʻekiʻe ma nā hola pō o ʻOkakopa 21st a ʻOkakopa 22nd.

No ka ʻike maka ʻana i ka ua meteor, pono e hoʻomaka i ka nānā ʻana ma kahi o 10:30 pm i ka Pōʻaono, i ka wā e wehe ai ka constellation Orion i ka hikina. Hiki ke ālai ʻia ka mahina, akā inā makemake ʻoe e ala i ka pō, e kali ana a napoʻo ka mahina ma kahi o 1:15 am ma ke kakahiaka Sabati e hāʻawi i nā kūlana ʻoi aku ka maikaʻi.

ʻOiai ua manaʻo ʻia ʻo Orionids meteor shower he awelika, ke hoʻohiki mau nei ia i nā hiʻohiʻona hoihoi. Hōʻike ʻo Gary Boyle, ʻo ia hoʻi ʻo ka Backyard Astronomer, aia paha kekahi mau pōpō ahi ʻālohilohi i hiki ke nani loa, ʻoiai me ka mahina i ka lewa.

No ka poʻe hoihoi i ka hopu ʻana i nā kiʻi o ka ua meteor, pono e ʻimi i kahi wahi pōʻeleʻele mai nā kukui o ke kūlanakauhale. ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i kahi kāmeʻa DSLR ma kahi tripod me kahi hoʻokuʻu kelepona a me ka hoʻohana ʻana i kahi hōʻike 20 a 30-kekona e hoʻonui i ka manawa o ka hopu ʻana i kekahi mea ma kāu kahua ʻike.

Ma waho aʻe o ka wai meteor, e loaʻa i ka poʻe mākaʻikaʻi ka manawa e ʻike ai i nā hōkū Saturn, Jupiter, a me Venus, a me ka Milky Way hoʻoilo. Ke hoʻohana nei i ka iPhone stargazing app Sky Guide hiki ke kōkua i ka hōʻoia ʻana i kāu mea e ʻike nei.

Inā hauʻoli ʻoe i ke anuanu, ʻo ka Geminids meteor shower kekahi hanana ʻē aʻe e nānā i mua. E ʻōlinolino ana mai ka hui hōkū Gemini, e piʻi ana ma ke ahiahi o Dekemaba 14 a hiki i Dekemaba 15. ʻOi aku ka maikaʻi o ka wai meteor Geminids ma mua o nā Orionids, me nā meteors lohi i ʻoi aku ka nui o ka hana ʻana i nā pōpō ahi.

No nā kumuwaiwai hou aku a me ka ʻike e pili ana i ka astronomy, e kipa i ka pūnaewele o Gary Boyle, wondersofastronomi.com. ʻO Boyle, he kamaʻāina ma South Mountain, Ontario, ke holo nei i kahi hoʻolaha lehulehu no kahi mākaʻikaʻi hou.

Sources:

– wondersofastronomi.com