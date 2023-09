ʻO ke kuleana kūʻokoʻa o nā pūnaʻi kumu Vertebral ma Tumor Metastasis i ka Spine

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ma Weill Cornell Medicine i nā iwi vertebral, ka mea i hana i ka iwi kuamoʻo, ua loaʻa mai kahi ʻano ʻano pūlima ʻokoʻa e hāpai ana i nā metastases tumor. Ma o ka hoʻohana ʻana i nā "organoids" like me ka iwi i hana ʻia mai nā pūnaewele vertebral stem cell, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi protein i kapa ʻia ʻo MFGE8 e pāʻani nui ana i ke ʻano o nā maʻi ʻaʻai e laha i ka spine ma mua o nā iwi ʻē aʻe. Hoʻomaopopo kēia ʻike i nā maʻi o ke kuamoʻo a kōkua i ka wehewehe ʻana i ke kumu e hele pinepine ai nā ʻōpū paʻa i ka iwi kuamoʻo.

Ua hoʻokaʻawale ʻia nā ʻiole mai nā ʻiole e pili ana i nā māka protein honua. Ua hōʻike ʻia ka hoʻopaʻa ʻana i ka hana Gene i nā pūnaewele iwi iwi mai nā iwi like ʻole i hōʻike ʻia i nā hiʻohiʻona ʻokoʻa o ka hōʻike gene. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi hoʻonohonoho kikoʻī o nā hōʻailona no nā cell stem vertebral a hōʻoia i kā lākou kuleana i ka hoʻokumu ʻana i nā iwi spinal ma o nā hoʻokolohua hou aʻe.

Ua manaʻo nā manaʻo mua e pili ana ka makemake o nā maʻi maʻi e metastasis i ka spinal, i kapa ʻia ʻo "spinal tropism," i pili i nā ʻano kahe koko. Eia naʻe, ua loaʻa i nā mea noiʻi nā hōʻike e pili ana i nā pūnaewele vertebral stem no kēia hanana. ʻO ka hoʻohua mua ʻana o nā pūnaeʻa tumo metastatic i hana nui ʻia ma nā wahi i loaʻa ai nā pūnaewele vertebral stem a me kā lākou mau pūnaʻi progeny.

Ua ʻike ka hui i ka wehe ʻana o nā pūnaewele vertebral stem i hoʻopau i ka ʻokoʻa o ka nui o ka metastasis ma waena o ka iwi kuamoʻo a me nā iwi lōʻihi. Ua ʻike hou aku lākou ʻo MFGE8, he pūmua i hūnā ʻia i nā helu kiʻekiʻe e nā pūnaewele vertebral stem cell i hoʻohālikelike ʻia me nā pūnaewele iwi lōʻihi, he mea kōkua nui i ka tropism spinal. No ka hōʻoia ʻana i kēia mau ʻike i loko o ke kanaka, ua hana nā mea noiʻi me nā mea noiʻi ma ka Halemai no ka ʻOihana Kūikawā e ʻike i nā hoa kanaka o nā pūnaewele vertebral stem cell.

Ke nānā nei nā mea noiʻi i ka ʻimi ʻana i nā ala e ālai ai i ka MFGE8 e hōʻemi i ka hopena o ka metastasis spinal i nā maʻi maʻi maʻi. Hoʻohui ʻia, ʻo kā lākou noiʻi ʻana i nā waiwai kūʻokoʻa o nā pūnaewele vertebral stem e manaʻo e hāʻawi i nā ʻike i nā maʻi spinal.

Puna: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery