Mākaukau ka Misiona VERITAS o NASA e aʻo iā Venus mai Orbit

ʻO ka VERITAS o NASA (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) ua hoʻomaka e hoʻomaka i loko o hoʻokahi makahiki e nānā i ka ʻili o Venus mai ka orbit. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ke aʻo ʻana i ka ʻili o Venus e hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka noho ʻana a me ka ulu ʻana o nā hōkū pōhaku. No ka hoʻomākaukau ʻana no kēia misionari, ua alakaʻi ka hui ʻepekema honua VERITAS i ʻelua pule ma Iceland, me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāina pele e like me Venus analog.

Ua koho ʻia ʻo Iceland ma ke ʻano he kūpaʻa no Venus ma muli o kona ʻano like ʻole. He hana lua pele 'o Iceland a me Venus, a 'o ke a'o 'ana i ka 'āina pele ma Iceland e hiki ke kōkua i ka hui VERITAS e ho'omaopopo i ka mea e 'ike ai ka radar o ka mokulele ma Venus. I ka wā o ka hoʻolaha, ua aʻo ka hui i nā waihona lua pele, nā pele, a me nā ʻāpana pele ikaika ma Iceland e like me ka ʻili o Venus. Ua hōʻiliʻili lākou i nā laʻana pōhaku a hana i nā ana e aʻo ai i ka ʻeleʻele o ka ʻili a me nā waiwai ʻē aʻe o nā pōhaku.

No ka loaʻa ʻana o nā kiʻi radar lewa o nā wahi e aʻo ʻia nei, ua alakaʻi ʻia nā mokulele i alakaʻi ʻia e ka German Aerospace Center (DLR) ma luna o nā ʻāina ʻo Icelandic. E hoʻohālikelike ʻia nā ʻikepili radar i hōʻiliʻili ʻia mai ka lewa me nā ana ʻāina i lawe ʻia e ka hui ʻepekema VERITAS. E kōkua ana kēia hoʻohālikelike i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi i ka nānā ʻana i ka radar e hana ʻia e ka mokulele mokulele ma ka orbit a puni Venus.

E hoʻohana ka misionari VERITAS i kahi radar aperture synthetic a me kahi spectrometer kokoke-infrared e hana i nā palapala honua honua 3D o Venus a hoʻokaʻawale i waena o nā ʻano pōhaku like ʻole ma kona ʻili. Ma ke aʻo ʻana i ka ʻili o Venus mai ka orbit, manaʻo ka poʻe ʻepekema e wehe i nā hōʻailona e pili ana i loko o ka honua a loaʻa nā ʻike i ka ulu ʻana o nā hōkū pōhaku e like me ka Honua.

Sources:

– NASA/JPL-Caltech. (nd). ʻO ka Misiona Venus aʻe a NASA i ka palapala ʻāina, e hoʻoholo i ke kumu he ʻokoʻa loa ia mai ka Honua: ʻo JPL o NASA. [Keʻena hana hoʻolālā ʻo NASA Jet Propulsion Laboratory]. HKH: N/A

– DLR. (nd). Island-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [DLR Portal]. HKH: N/A