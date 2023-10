ʻO Varda Space Industries e hoʻopaʻa i ka mokulele mokulele ma Australia i ka wā e kali ana ka ʻae ʻana o ʻAmelika

Ua hoʻolaha ʻo Varda Space Industries i ka hoʻomaka ʻana o ka hana i loko o ka lewa e pae ana i kāna mokulele mokulele ma Australia e hoʻomau ana i ka hana pū me nā mea hoʻoponopono US no ka loaʻa ʻana o ka ʻae no ka hoʻi hou ʻana o kāna misionari mua ma Utah. Ua hōʻole ʻia ka hui i ka wā e noi ana e hoʻopaʻa i kāna mokulele i ka wao nahele ʻo Utah ma muli o nā pilikia hoʻonohonoho ma lalo o ke kaʻina hana hou i kapa ʻia ʻo Part 450. Ua wehewehe ʻo Varda CEO Delian Asparouhov ʻaʻole ma muli o ka hopohopo palekana akā he mau pilikia i ka hui pū ʻana me nā ʻaoʻao he nui. .

ʻOiai ʻo kāna manaʻo e pae i Australia, koi mau ʻo Varda i kahi laikini komo FAA inā ʻaʻole e komo hou ka mokulele ma ka ʻāina ʻAmelika. Ua wehewehe ʻo Asparouhov ʻo ke koho ʻana o ka laulā e pili ana i ka loaʻa, nā kumuwaiwai, a me nā hiki. Hoʻolālā ka ʻoihana e loaʻa ka liʻiliʻi o 3-4 mau pae ma ka pūnaewele a manaʻo e hoʻokō i kahi cadence reentry o hoʻokahi mahina ma 2026.

He mea hopohopo nui ke kaumaha hoʻoponopono i ka ʻoihana lewa, e like me ka mea i hōʻike ʻia e nā hōʻike mai ʻekolu mau hui ākea nui ma mua o ka ʻaha kūkā. Ua noi lōkahi kēia mau ʻoihana i nā kumuwaiwai hou aʻe no ka FAA no ka mālama ʻana i ka hoʻonui ʻana i ka hana laikini a hoʻoikaika i ke koʻikoʻi o ka hoʻoponopono ʻana i nā lula e mālama i ka hoʻokūkū ʻAmelika ma ka pae honua.

Ua hoʻokūpaʻa ʻo Asparouhov i ka pono o nā limahana a me ka pane ʻana i ka FAA o ke Keʻena Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai, e ʻae ana i ka ulu nui ʻana o ka hana lewa i nā makahiki ʻeiwa i hala. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻaʻole pono ka streamlining e hoʻololi i ka palekana a i ʻole ka hoʻoponopono ʻana akā pono e hōʻoia i ka nui o nā limahana e hana i ka loiloi ʻenehana pono a me ka hoʻonohonoho ʻana.

