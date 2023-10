In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries no ka pae ʻana i ka mokulele mokulele ma Australia

Ua hoʻolaha ʻo Varda Space Industries i ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana i loko o ka lewa e pae ana kāna moku mokulele ma Australia. Hele mai kēia i ka hoʻomau ʻana o ka hui me nā regulators US e loaʻa i ka ʻae ʻia no ka hoʻi hou ʻana o kāna misionari mua ma Utah. Ua hōʻole aku nei ka US Air Force a me ka Federal Aviation Administration i ka noi a Varda e hoʻokuʻu i kāna mokulele i ka wao nahele ʻo Utah ma muli o nā pilikia hoʻonohonoho ma lalo o ka hoʻokomo hou ʻana i kapa ʻia ʻo Part 450.

ʻO ka mea hoʻokumu ʻo Varda, ʻo Delian Asparouhov, ua wehewehe ʻo ia ʻaʻohe pili o ka hoʻoholo i ka palekana, hoʻolālā, a i ʻole ka nānā ʻana o ke kaʻa akā me ka hoʻonohonoho ʻana i waena o nā ʻaoʻao ʻekolu. Eia nō naʻe, ke kūpaʻa nei ka hui e hoʻokō i nā koi hoʻoponopono āpau a ke hana nei e hoʻonohonoho i kahi hoʻonohonoho hou o nā lā i manaʻo ʻia no ke komo hou ʻana.

Ke hoʻomau nei ʻo Varda i kāna hui pū ʻana me nā mea hoʻoponopono ʻAmelika, ua hoʻokumu ʻo ia i ʻaelike me ka hui Australian Southern Launch no kāna capsule aʻe e pae i ka Koonibba Test Range ma 2024. Ua wehewehe ʻo Asparouhov ʻaʻole no ka hoʻokō ʻana i nā pilikia i ka United States. ʻO nā mokuʻāina akā ʻo ka loaʻa a me nā kumuwaiwai i hāʻawi ʻia e nā pae like ʻole.

I ka wā e hiki mai ana, hoʻolālā ʻo Varda e loaʻa ma ka liʻiliʻi ʻekolu a ʻehā mau pae ma ka pūnaewele a manaʻo e hoʻokō i ka cadence reentry o hoʻokahi manawa i kēlā me kēia mahina e 2026. Ua hui pū ka hui me nā pae ʻē aʻe, e like me ka noi ʻana e ka Utah Test and Training Range, e hōʻike ana i kāna hoʻopaʻa i ka launa pū ʻana me nā pae he nui no ka hoʻonui ʻana i ka maʻalahi.

Ke kū nei ka ʻoihana kikowaena i nā pilikia hoʻoponopono, me ʻekolu mau hui ākea nui e hōʻike ana i mua o ka ʻaha kūkā e noi i nā kumuwaiwai hou aku no ka FAA. Ua hoʻoikaika pū kēia mau hui i ka pono o ka hoʻoponopono hoʻoponopono e hoʻonui i ka hoʻokūkū ʻAmelika.

Ua hoʻopuka ʻo Asparouhov i kēia mau manaʻo a hōʻike i ka ulu nui ʻana o ka hana hoʻokuʻu lewa i nā makahiki ʻeiwa i hala. Ua manaʻo ʻo ia e kau ka manaʻo i ka hoʻonui ʻana i nā limahana a me ka pane ʻana ma ke Keʻena ʻo FAA o Commercial Space Transportation no ka mālama ʻana i ka piʻi ʻana o ka hana, ma mua o ka hoʻokō ʻana i nā loli kulekele nui.

Nā kumu: TechCrunch