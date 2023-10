Mālama ʻo Varda Space Industries i kahi pae pae ʻana ma Australia no nā Misiona Space e hiki mai ana

ʻO Varda Space Industries, kahi hoʻomaka hoʻomaka ma Kaleponi e kālele ana i ka noiʻi lāʻau lapaʻau a me ka hana ʻana ma ka lewa, ua loaʻa i kahi kuʻikahi me Southern Launch, kahi mea hoʻohana pilikino ma Australia, no ka pae ʻana o nā mokulele mokulele. Hele mai kēia ma hope o ka hōʻole ʻana o ke aupuni US i ka ʻae ʻana no ka hoʻokomo hou ʻana o ka misionari hoʻokolohua mua a Varda e lawe ana i nā lāʻau lapaʻau i hana ʻia ma orbit. ʻAʻole i hoʻomaʻemaʻe ka Federal Aviation Administration (FAA) a me ka US Air Force i ka mokulele o Varda e pae i kahi kahua hoʻāʻo koa ma Utah ma muli o nā hopohopo palekana.

Hoʻolālā ʻo Varda e hana i nā mikiona maʻamau i ka orbit haʻahaʻa honua e hoʻomaʻamaʻa i nā hoʻokolohua noiʻi lāʻau lapaʻau a hana i nā lāʻau lapaʻau i ka microgravity. Ua hoʻopaʻa ka hui i ke kālā kālā ʻoihana a ke hoʻomaka nei i kahi hui mua o ʻehā mau mikiona hoʻāʻo e hoʻomohala i nā ʻenehana kūpono. I loko o kēia mau mikiona, ua ulu maikaʻi ʻo Varda i nā kristal o ritonavir, kahi lāʻau HIV, i loko o kāna mokulele.

No ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā misionari e hiki mai ana, ua hoʻonohonoho mua ʻo Varda i ka ʻimi ʻana i nā pae ʻāina he nui. ʻO ka ʻaelike me Southern Launch e ʻae i ka misionari ʻelua a Varda, i hoʻonohonoho ʻia no ka waena o 2024, e komo hou a pae i kahi mamao ʻo Koonibba Test Range ma Australia. Eia nō naʻe, ʻōlelo ʻo Varda e hoʻolālā mau ana e komo hou i ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

ʻO Delian Asparouhov, ka luna o Varda a me ka mea nāna i hoʻokumu, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka loaʻa ʻana o nā koho no ke komo hou ʻana, e like me ke ʻano o ka hoʻohana ʻana o nā hui hoʻolaha i nā papa hoʻomaka a me nā spaceports. Hāʻawi ka Koonibba Test Range, aia ma South Australia, i kahi laʻa i hoʻolaʻa ʻia no ke komo hou ʻana i nā wahi kalepa. ʻO Southern Launch, ka mea e hoʻohana ana i ka pae hoʻāʻo, ua hoʻokipa i kekahi mau hoʻokuʻu pōhaku suborbital i nā makahiki i hala iho nei.

No ka hoʻokō ʻana i nā mikiona lewa e hiki mai ana a me ka hana hou ʻana ma Australia, pono ʻo Varda e hoʻopaʻa i kahi laikini komo hou mai ka FAA. Manaʻo ʻo Asparouhov e maʻalahi ka loaʻa ʻana o ka ʻae mai ka FAA a me nā mea hoʻoponopono o Australia no ke komo hou ʻana i ka Koonibba Test Range e maʻalahi i ka hoʻohālikelike ʻana i ka noi mua no ka pae hoʻāʻo kaua o Utah.

