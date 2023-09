ʻO ka Bennu Asteroid a me kona hopena i ka Honua

Ua hoʻolaha paha ka mea hoʻokani hōkū i ka hoʻoweliweli o kahi asteroid e hoʻopau ana i nā ola āpau ma ka Honua ma ke kiʻiʻoniʻoni "Mai Nānā i luna," akā ʻo ka ʻoiaʻiʻo, aia kekahi asteroid me ka hiki ke hoʻoweliweli i ke ola e hōʻeha nei i ko kākou honua. ʻO ka Bennu Asteroid, i ʻike ʻia i ka makahiki 2009, hiki ke hoʻopōʻino nui i ka Honua inā pili ia.

ʻOiai ʻaʻole pono nā kamaʻāina e hopohopo e pili ana i ka hopena o ka asteroid i ko lākou ola ʻana, pono paha e hopohopo nā hanauna e hiki mai ana. ʻO ka lā hopena e hiki mai ana no ka Bennu Asteroid ʻo Kepakemapa 24, 2182. Eia naʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka manawa o ka hui ʻana me ka Honua. Akā ʻaʻole ia i kāpae i ka NASA mai ka hoʻomaka ʻana i kahi misionari i Bennu i 2020 e hōʻiliʻili i nā laʻana. E hoʻi ana ka mokulele OSIRIS-REx i ka Honua ma ka lā Lāpule, Kepakemapa 24 me nā ʻike ma waena o ka honua.

He pahuhopu hoihoi loa ʻo Bennu no ka poʻe ʻepekema no ka mea ʻaʻole i loli ka hapa nui mai ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar 4.6 biliona makahiki i hala. ʻAʻole naʻe ʻo ia i ka Honua, akā pili kona orbit me kā mākou i kēlā me kēia ʻeono makahiki.

Eia nō naʻe, ʻoiai kona hiki ke hana i nā hopena pōʻino, ʻaʻole i hoʻokō ka Bennu Asteroid i nā koina o kahi "pepehi honua." Wahi a NASA, ʻo kēlā me kēia pōhaku ākea ʻoi aku ka nui ma mua o 1 km a 2 km ka nui i manaʻo ʻia he hopena honua. ʻAʻole ʻo Bennu i kēia koi nui. Hoʻokaʻawale ʻia ʻo ia ma ke ʻano he "Ptentially Hazardous Asteroid" ma muli o kona lōʻihi ma luna o 130 mika a me kona kokoke i ka orbit o ka Honua.

ʻO ka hopena o Bennu ma ka Honua e pili ana i nā kumu he nui, me ka 157 mau wahi hopena honua a me ko lākou mau mea hiki. ʻOiai ke kūlana kiʻekiʻe loa o ka hopena ma Sepatemaba 24, 2182, aia he 99.963% manawa e haʻalele ka asteroid i ka Honua.

Inā hana ʻo Bennu i kahi hopena, hiki iā ia ke hōʻeha nui i nā wahi a puni. ʻOi aku ka ikaika o ka hoʻokuʻu ʻia ma mua o 20 mau manawa ma mua o ka Tsar Bomba, ka mea kaua nuklea ikaika loa i hoʻāʻo ʻia.

I kēia manawa, ʻaʻole i hoʻoweliweli koke ke ala o Bennu i ka Honua, a ʻo ka poʻe makemake e nānā iā ia e koi i nā lako kūpono e like me ke telescope kūpono. No ka hoʻomaopopo ʻana e pili ana i ke ʻano o ka wā ma ka ʻāina ʻo Wanekoua, loaʻa kahi kahua wānana hilinaʻi me nā wānana kikoʻī kikoʻī kūloko.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻomau ʻana o ka huakaʻi a NASA iā Bennu e hāʻawi i nā ʻike hou aʻe i kēia asteroid hiki ke pōʻino i ka wā e hiki mai ana.

- Bennu Asteroid: He asteroid i ʻike ʻia ma 2009 e hoʻoweliweli ana i ka Honua.

– HR MacMillan Space Center: He kikowaena kikowaena ma Vancouver, Kanada.

- OSIRIS-REx mokulele: He mokulele i hoʻokuʻu ʻia e NASA e hōʻiliʻili i nā laʻana mai ka asteroid Bennu.

– ʻO Asteroid hiki ke pōʻino: He asteroid nui a kokoke loa i ka Honua e hoʻoweliweli.

- Tsar Bomba: ʻO ka mea kaua nuklea ikaika loa i hoʻāʻo ʻia.

