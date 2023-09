ʻIke ʻia ka Mechanism hou ma ke kaʻina hana paʻi Genomic

Ua hana nā kānaka ʻepekema ma Van Andel Institute i kahi holomua nui i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mīkini ma hope o ka paʻi genomic. Ma ka paʻi genomic, ua hoʻopau ʻia kekahi mau genes mai kekahi makua aʻo nā kope mai kekahi makua e hoʻomau ʻia. He mea koʻikoʻi kēia kaʻina hana no ka hoʻomohala kūpono a me ke olakino, a ua hoʻopili ʻia nā mea ʻino i ka paʻi ʻana i nā maʻi like ʻole me ka Silver-Russell Syndrome, nā maʻi maʻi a me ka maʻi diabetes.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Science Advances, i kālele ʻia i ka ʻāpana mana imprinting o ka DNA e hoʻoponopono ana i ka gene Igf2. Ua ʻike nā mea noiʻi he kaʻina hana RNA kikoʻī e hoʻokele i ka methylation o kēia ʻāina i ka DNA hoʻoilina makua. ʻO ka methylation e pili ana i ka hoʻohui ʻana o nā pūʻulu methyl i nā genes, e kōkua i ka hoʻoholo ʻana i ke kope makua o kahi gene i hōʻike ʻia i loko o ka hua.

ʻO nā mea i ʻike ʻia e hoʻomālamalama hou i nā kumu i pili i ka hoʻokumu ʻana i ka paʻi ʻana a wehewehe i ke kumu o ka ʻokoʻa ma waena o nā makuakāne a me nā makuahine. He hana koʻikoʻi kēia ʻano hana RNA i ka epigenetic annotation o DNA, kahi i hoʻohui ʻia ai nā inoa kemika i kapa ʻia nā hui methyl i kekahi mau genes e hoʻoponopono i kā lākou hana me ka ʻole o ka hoʻololi ʻana i ke kaʻina DNA ponoʻī.

Hōʻike ka noiʻi a ka hui e pili ana kēia kaʻina hana RNA i ka paternal imprinting, ʻaʻole kikoʻī wale i ka gene Igf2. Pono nā haʻawina hou e hōʻoia i kēia hoʻohana ākea.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana ma hope o ka paʻi genomic no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike i nā maʻi genetic a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau. Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana paʻakikī e hoʻokele i ka paʻi ʻana a wehe i nā ala hou no ka noiʻi ʻana i nā maʻi pili.

