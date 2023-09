ʻO ka huakaʻi a Jed J. Hancock: Mai ke kula haʻahaʻa haʻahaʻa a hiki i ka Pelekikena o ka Space Dynamics Laboratory.

Ua hōʻole ʻo Jed J. Hancock i nā kānalua o kahi kākāʻōlelo o ke kulanui i manaʻoʻiʻo ua hānau ʻia nā ʻenekini uila, ʻaʻole i hana ʻia. Hoʻoulu ʻia e kēia paʻakikī, ua lilo ʻo Hancock i mea paʻakikī loa i kāna mau haʻawina kula haʻahaʻa. Ua ʻike ʻia kona hoʻolaʻa ʻana i ka manaʻo o ke kaukaʻi ʻenekinia ʻo Doran Baker, nāna i kōkua iā ia e hoʻopaʻa i kahi hui NASA no kāna kekelē haku. I kēia lā, lawelawe ʻo Hancock ma ke ʻano he pelekikena o ka Space Dynamics Laboratory (SDL), kahi hana ʻenekinia a noiʻi ma ke Kulanui o Utah State.

Ua hoʻomohala ʻo SDL, me ke Kulanui o Arizona, i nā hui ʻike maka a me nā ʻāpana uila no ka mokulele OSIRIS-REx o NASA. ʻO kēia moku mokulele, i hoʻolako ʻia me ʻekolu mau kiʻi kiʻi i kapa ʻia ʻo OCAMS, i hoʻomaka i kahi misionari e makaʻala i ka asteroid Bennu. ʻO nā kiʻi paʻi kiʻi, ʻo ia hoʻi ʻo PolyCam, MapCam, a me SamCam, i lawelawe i nā kumu kikoʻī e like me ka nānā ʻana i ka ʻili o Bennu a me ka palapala ʻana i ke kala. Hana ʻo Hancock a me kāna hui ma SDL i nā hoʻāʻo nui e hōʻoia i ka pono o nā kāmela ma ka lewa.

Ke kokoke mai nei ka mikiona OSIRIS-REx e hoʻihoʻi i nā laʻana o Bennu i ka Honua ma hope o kēia mahina. E hoʻokuʻu ka mokulele i kahi Sample Return Capsule ma luna o ke kahakai Kaleponi, kahi e kiʻi ai ʻo Lockheed Martin. Manaʻo ʻia e loaʻa i kēia capsule nā ​​hōʻailona koʻikoʻi e pili ana i ke kumu o ko kākou ao. Akā naʻe, ʻaʻole i pau ka ʻimi ʻana iā OSIRIS-REx. E hoʻomaka koke ia i kahi misionari hou, i kapa ʻia ʻo OSIRIS-APEX, e aʻo i ka asteroid Apophis, e loaʻa ana kahi hālāwai kokoke me ka Honua ma 2029.

ʻO SDL, i hoʻokumu ʻia e Doran Baker i ka makahiki 1982, he moʻolelo lōʻihi kona hāʻawi ʻana i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ma ke ʻano he University Affiliated Research Center no ka Department of Defense, ua komo ʻo SDL i nā papahana ākea a me nā ʻōnaehana sensor. Ua hana pū ʻo ia ma nā kiʻi kiʻi koa, nā ʻōnaehana naʻauao, a me nā ʻōnaehana mokulele unmanned. ʻO ka hoʻokō ʻana o ka hale hana i ka hāʻawi ʻana i nā ʻōlelo hoʻohiki i nā hoa misionari, ʻo ia hoʻi ʻo NASA a me ka Department of Defense, e hōʻike ana i kona hoʻolaʻa ʻana i nā ʻike ʻepekema a me ka palekana aupuni.

Ke alakaʻi nei ʻo Jed J. Hancock i ka SDL i kāna mau hana hoʻomau, hoʻomākaukau ka hale hana no ka hoʻomaka ʻana i kahi telescope hou ma Kennedy Space Center. Ke hoʻohiki nei kēia telescope e hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a hoʻopaʻa hou i ke kuleana o SDL i nā hanana ʻepekema wiwo ʻole loa.

Nā wehewehena:

– Space Dynamics Laboratory (SDL): He hana ʻenekinia a noiʻi ma ke Kulanui ʻo Utah State.

- OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, kahi mokulele NASA i ʻimi i ka asteroid Bennu.

- OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, ʻekolu mau kāmela: PolyCam, MapCam, a me SamCam.

