Nā Manaʻo Hou i ka Microscale Spin Interactions i ʻimi ʻia e USTC me ka hoʻohana ʻana i nā Solid-State Spin Quantum Sensors.

Ua hoʻomaka ka poʻe noiʻi mai ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina (USTC) i kahi noiʻi hoʻopaʻa honua e wehe i nā mea huna huna o nā pilina wili ma ka microscale. Ma ka hoʻohana ʻana i nā sensor quantum spin solid-state, manaʻo ka hui e hoʻomālamalama i ka honua hoihoi o nā hanana spin exotic.

ʻO ke ʻano o ka milo, kahi waiwai kumu o nā ʻāpana, ua hoʻopio lōʻihi i ke kaiāulu ʻepekema. He hana koʻikoʻi ia i nā kula e like me ka magnetism, quantum computing, a me nā ʻepekema waiwai. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i nā waiwai spin ma ka microscale ua hoʻopiʻi nui ʻia ma muli o nā palena o nā ʻenehana ana.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia lōʻihi, ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema USTC i nā mea ʻike kuantum spin solid state. Hāʻawi kēia mau mea ʻike i ke ala no ka ʻimi ʻana i kahi ākea ākea o nā pilina spin ma nā ʻāina i ʻike ʻole ʻia. Ma o kā lākou noiʻi ʻana, manaʻolana ka hui e loaʻa nā ʻike hohonu i ke ʻano o ka hana a me ka launa pū ʻana o nā milo i nā ʻōnaehana paʻakikī.

Ma ka hoʻohana ʻana i nā mana kūʻokoʻa o nā sensor quantum spin solid-state, ua holomua ka poʻe noiʻi. Ua ʻike maikaʻi lākou i ka launa pū ʻana o ka moʻokalaleo ma ka microscale, me ka wehe ʻana i nā mea huna i ʻike ʻole ʻia ma mua. No ka laʻana, ua hōʻike lākou i nā ʻano ʻano spin exotic a me nā au spin exotic i nā mea like ʻole, e hāʻawi ana i nā mea hou no ka holomua ʻenehana i nā kula e like me spintronics.

FAQs

Nīnau: He aha nā pilina wili?

ʻO nā pilina wili e pili ana i ke ʻano o ka pili ʻana o nā waiwai wili o nā ʻāpana, e like me nā electrons, me kekahi i kekahi a i ʻole me ko lākou kaiapuni a puni. Hoʻopili kēia mau pilina i nā ʻano ʻano kino like ʻole e like me ka magnetism a me ke ʻano o nā ʻōnaehana quantum.

Nīnau: He aha nā mea ʻike kuantum spin solid-state?

ʻO nā mea ʻike kuantum spin solid-state nā mea hana hou e hiki ai ke ʻike pololei a me ke ana ʻana o nā waiwai spin ma ka microscale. Hāʻawi lākou i kahi ala e ʻimi ai i nā pilina spin i nā mea a me nā ʻōnaehana i hiki ʻole ke loaʻa ma mua, e wehe ana i nā ala hou no ka noiʻi ʻepekema a me nā hoʻomohala ʻenehana.

Nīnau: He aha ka spintronics?

ʻO Spintronics kahi kahua o nā mea uila nanoscale e kālele ana i ka hoʻohana ʻana a me ka hoʻopunipuni ʻana i nā waiwai spin o nā electrons e hana i nā mea uila hou. Hāʻawi ia i nā holomua i nā wahi e like me ka mālama ʻana i ka ʻikepili, nā sensor magnetic, a me ka computing quantum.