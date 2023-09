Hoʻolālā ʻia ke ʻano ʻike wikiwiki a me ka ʻike maka no ka maʻi virus Monkey B

Ua paʻi ʻia kahi ʻatikala hou ma ka puke pai Zoonoses, e hoʻolaha ana i ka hoʻomohala ʻana i kahi ala ʻike wikiwiki a ʻike maka no ka maʻi Monkey B (BV) i loko o nā kānaka a me nā ʻano macaque. He mea koʻikoʻi kēia no ka mea he kiʻekiʻe ka nui o ka make ʻana o ka BV ma kahi o 80%, a ua hoʻoili ʻia ia i nā kānaka ma o ka nahu ʻana, nā ʻōpala, a me nā ʻeha ʻē aʻe i hana ʻia e ka macaques.

Ua hoʻomohala ka hui noiʻi i ʻelua mau hōʻike hōʻike hou ʻana o ka polymerase amplification (RPA), i kapa ʻia ʻo RPA-VF-UL27 a me RPA-VF-US6, e kuhikuhi ana i ʻelua mau genes mālama ʻia e pili ana me BV. Ua hui pū ʻia kēia mau hoʻāʻo ʻana me kahi kiʻi hiʻohiʻona paʻa paʻa (VF), e hana ana i kahi hāmeʻa hoʻokahi no ka maʻalahi a me ka maikaʻi.

Ma hope o ka hoʻoponopono ʻana i nā kūlana hopena, ua hoʻohālikelike ʻia nā sensitivities a me nā kikoʻī o nā assays ʻelua. Ua hōʻike ʻo RPA-VF-US6 i ka hana maikaʻi loa i ka ʻike ʻana i ka mana plasmid maikaʻi, me ka palena ʻike o 28 kope. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he cross-reactivity ʻo RPA-VF-UL27 me HSV-1, akā hiki iā ia ke ʻike pololei i nā kope 3.4 o nā kūlana plasmid.

ʻO kekahi o nā mea nui i ʻike ʻia ʻo RPA-VF-US6 ka hana maikaʻi loa ma ka lumi wela, me ka palena ʻike o 2,800 plasmid kope. Hōʻike kēia i kona hiki ke hoʻohana i ka hoʻāʻo ʻana i ka point-of-care (POC), e kūpono ana i nā laboratories kahua me ka ʻole o nā mea hana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻomohala ʻana o kēia mau hōʻike RPA ʻelua e hōʻike i kahi ala maʻalahi, wikiwiki, a kikoʻī no ka ʻike maka ʻana o ka maʻi Monkey B. Hiki ke hoʻopau ʻia ka hopena holoʻokoʻa ma kahi mahana mau i loko o 30 mau minuke, e lilo ia i mea hana waiwai no ka pale ʻana i nā mea lapaʻau, nā mea noiʻi laboratory, a me nā limahana kākoʻo mai ka hoʻoweliweli ʻana o ka maʻi BV.

Sources:

– Chen, X., et al. (2023) Ka ʻike wikiwiki a me ka ʻike maka o ka maʻi Monkey B ma muli o ka hoʻonui ʻana o Recombinase Polymerase. Zoonoses. doi.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.