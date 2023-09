Ke hoʻohana ʻana i kahi Gyroscope e ana i nā ʻano like ʻole i ka ʻōwili ʻana o ka Honua

Ua hoʻomohala kekahi hui ʻepekema i kahi ala hou e ana i nā ʻano like ʻole o ka pōʻai o ka Honua me ka hoʻohana ʻana i kahi gyroscope. ʻO nā mea noiʻi, i hoʻokumu ʻia ma ka Geodetic Observatory Wettzell o Kelemania, i hana i kahi lua laser 16 mika ka lōʻihi, i kapa ʻia ʻo "G," e hana ana ma ke ʻano he gyroscope ʻano apo. I loko, hui pū nā kukuna laser ʻelua e hele ana ma nā ʻaoʻao ʻē aʻe e hana i kahi ʻano hoʻohālikelike. Ua ʻike nā mea noiʻi i ka wā e huli ai ka Honua, ʻike ʻia nā loli o kona wikiwiki i ke ʻano hoʻohālikelike. Ma ka nānā ʻana i ke ʻano hoʻohālikelike, ua hiki i nā mea noiʻi ke helu i ka mamao i hele ʻia e kekahi wahi i hāʻawi ʻia ma ka Honua ma kahi manawa kikoʻī.

I loko o kā lākou noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Photonics, ua hoʻāʻo nā mea noiʻi i ka hana o ka gyroscope ma kahi o ʻehā mau mahina a hiki iā lākou ke ana i ka lōʻihi o ka lā i hāʻawi ʻia i loko o kahi mau milliseconds wale nō. ʻOi aku kēia pae o ka pololei ma mua o nā ʻano hana mua i hoʻohana ʻia no ke ana ʻana i ka ʻōwili honua a hiki ke hoʻohana ʻia no ke kūkulu ʻana i nā kumu hoʻohālike geophysical pololei loa no ka halihali honua.

Ua kūkākūkā ʻia nā ʻike a ka hui e Caterina Cimminelli lāua ʻo Giuseppe Brunetti ma kahi ʻāpana News & Views i paʻi ʻia ma Nature Photonics. Ua manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki i kēia ʻano hou o ke ana ʻana i ka lōʻihi o ka lā, a me kona mau ʻano like ʻole, ke alakaʻi i nā hiʻohiʻona geophysical i hoʻomaikaʻi ʻia, i loaʻa nā noi ākea i nā kula e like me ka ʻepekema ʻenekinia a me ka hoʻokele. Manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki i kēia ala ke hāʻawi i nā wehewehe kikoʻī o ka lōʻihi o ka lā, me ka noʻonoʻo ʻana i nā kumu like ʻole e hoʻohuli ai i ka ʻōwili ʻana o ka Honua, e like me ka huki ʻana o ka mahina, nā au kai, a me nā kūlana lewa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, paʻa kēia ʻano hana gyroscope hou no ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ka ʻōwili ʻana o ka Honua a me kona hopena i nā ʻano ʻano geophysical like ʻole.

Sources:

– K. Ulrich Schreiber et al, Nā ʻano like ʻole o ka pōʻai o ka Honua i ana ʻia me ka interferometer laser ring, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli et al, Laser gyroscope e hahai pololei ana i ka huli ana o ka Honua, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y