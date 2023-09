Ke ʻimi nei i ka mōʻaukala Geologic a me nā pōʻino o ke awāwa ʻo Long Valley Caldera

Ua hoʻomaka ʻo Geoscientists mai ka US Geological Survey (USGS) i kahi huakaʻi mākaʻikaʻi i ka Long Valley Caldera ma Kaleponi no ka ʻike hohonu ʻana i kona mōʻaukala honua a me nā pōʻino lua pele. ʻO ka Long Valley Caldera, aia ma ka ʻaoʻao hikina o ka Sierra Nevada, he moʻolelo pele paʻakikī e pili ana i nā miliona mau makahiki.

I ka wā o ka huakaʻi, ua mālama ʻia nā geoscientists i nā hiʻohiʻona kupaianaha o ka ʻāina a puni, ʻo ia hoʻi nā Mono-Inyo Craters, Mono Lake, a me nā pōhaku granite a me nā metamorphic Sierran. Hāʻawi kēia iā lākou i kahi pōʻaiapili ākea no ke aʻo ʻana i ka caldera a me ka loiloi ʻana i nā pōʻino lua pele.

Ua hāʻawi pū ka huakaʻi kula i kahi manawa e nānā ai i nā hiʻohiʻona geothermal hou ma Hot Creek a ʻike i ka hana ʻana o nā mea kanu mana ma Casa Diablo. Ua loaʻa i ka poʻe ʻepekema ka manawa e kipa aku ai i nā kikowaena seismic a me GPS e hāʻawi ana i ka pūnaewele nānā nui o CalVO ma ka ʻāina ʻo Long Valley.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala geologic o Long Valley Caldera no ka ʻike ʻana i nā pōʻino lua pele. Ua ʻike ka ʻāina i nā hana lua pele i loko o kona mōʻaukala, e pili ana i nā hū basalt ma kahi o 4 a 2.6 miliona mau makahiki i hala aku nei a me ka hoʻokumu ʻana i nā domes rhyolite sticky ma kahi o 2.2 miliona a 800,000 mau makahiki i hala. He mea ko'iko'i loa ka pele i hana 'ia ma kahi o 760,000 makahiki aku nei.

Ma ka nānā hou ʻana, hoʻokūkū, a hoʻoponopono hou i nā manaʻo ʻepekema, manaʻo ka poʻe geoscientists e holomua a hoʻāʻo i nā manaʻo hou. Ua hui ka huakaʻi kula i nā poʻe akamai me nā pae like ʻole o ka ʻike e hoʻoulu i ka hoʻololi ʻike a hoʻoulu i nā kūkākūkā a me nā hoʻopaʻapaʻa.

ʻO ka hana mau ʻana ma ka ʻāina ʻo Long Valley ka hoʻokomo ʻana a me ka mālama ʻana i nā GPS a me nā mea ʻike seismic i loko o ka caldera a ma ka mokupuni ʻo Paoha ma Mono Lake. Eia hou, ua nānā pono ʻia nā ʻōlaʻi e pili ana me ka hoʻoheheʻe hau hau, mālama ʻia nā haʻawina geochronology o precaldera basaltic pele, a mālama ʻia nā ʻano haʻawina ʻē aʻe.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala geologic a me nā pōʻino o ka Long Valley Caldera ʻaʻole ia e hāʻawi wale i ka ʻike ʻepekema o nā kaʻina lua pele akā he kumu no ka loiloi a me ka hoʻēmi ʻana i nā pōʻino e hiki mai ana i nā kaiāulu o ka ʻāina.

Sources:

- Nā kiʻi USGS na Jessica L. Ball