No ka wehe ʻana i nā mea huna o nā lua ʻeleʻele Extra-Galactic

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema mai ka UR Rao Satellite Center (URSC) o ISRO a me ka Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) i kahi holomua nui i ke aʻo ʻana i nā lua ʻeleʻele. Me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo X-ray polarimetry, ua ʻike maikaʻi lākou i ka radiation i hoʻopuka ʻia mai kahi kumu ʻeleʻele extra-galactic no ka manawa mua. Ke wehe nei kēia ʻike ʻike honua i nā ʻike hou no ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina hana kino e pili ana i nā lua ʻeleʻele.

Aia ka lua ʻeleʻele i nīnau ʻia ma ka Large Magellanic Cloud (LMC), kahi huila liʻiliʻi i ka Milky Way. ʻIke ʻia ʻo LMC X-3, he ʻōnaehana binary ʻo ia me kahi lua ʻeleʻele a me kahi hōkū maʻamau i ʻoi aku ka wela, ʻoi aku ka nui, a ʻoi aku ka nui ma mua o ko mākou Lā. Ua ʻike mua ʻia ka ʻōnaehana e kahi telescope X-ray orbiting i ka makahiki 1971 a ua lilo ia i kumu no ka noiʻi nui ʻana e nā hui like ʻole o nā astronomers.

Ua hana ʻia ka holomua hou e ka Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ka misionari mua o NASA i hoʻolālā ʻia e aʻo i ka polarization o nā kukui X mai nā mea lani. Hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2021, hāʻawi ʻo IXPE i kahi ʻenehana nānā kūʻokoʻa e hiki ai i nā ʻepekema ke komo hohonu i nā kaʻina hana hoʻokuʻu a me ka geometry o nā mea accreting a puni nā lua ʻeleʻele.

Ua kālele ka poʻe ʻepekema mai IITG a me URSC i kā lākou noiʻi ʻana ma LMC X-3, me ka noʻonoʻo ʻana he hale hana cosmic kūpono. Ma ka noiʻi ʻana i nā pūlima polarization X-ray o kēia lua ʻeleʻele me ka hoʻohana ʻana iā IXPE, ua hiki iā lākou ke ʻike i nā hoʻokuʻu polarized koʻikoʻi. ʻO kēia mau hoʻokuʻu ʻana paha he hopena ia o ka hui ʻana o nā hoʻokuʻu pololei a/a i ʻike ʻia mai kahi ea disc i hoʻokaʻawale ʻia.

Eia kekahi, ua ana nā mea noiʻi i ka milo o ka lua ʻeleʻele ma o ka nānā ʻana i nā ʻike mai ka Misiona Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) a me ka Misiona Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR). Hōʻike kā lākou ʻike e hōʻike ana ka lua ʻeleʻele ma LMC X-3 i ka ʻōwili nāwaliwali.

Ua paʻi ʻia kēia haʻawina haʻahaʻa ʻāina ma ka Monthly Notice of the Royal Astronomical Society: Letters, e hāʻawi hou ana i ko mākou ʻike ʻana i nā hanana ʻeleʻele. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka ʻimi ʻana a me ke aʻo ʻana i ke ʻano pohihihi o nā lua ʻeleʻele, ʻo nā holomua e like me kēia e wehe i ke ala no ka holomua o ka wā e hiki mai ana i ka astrophysics.