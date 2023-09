Hiki i nā Pāka Kulanakauhale i kūkulu ʻia ma luna o nā mea puhi ahi kahiko ke kiʻekiʻe o nā pae o ke alakaʻi, nā ʻike haʻawina

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e ke Kulanui ʻo Duke, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o nā pae o ke kēpau i nā paka a me nā kahua pāʻani i kūkulu ʻia ma nā kahua o nā ʻōpala ʻōpala mua. ʻO ka noiʻi, i alakaʻi ʻia e Professor Daniel D. Richter, ua kālailai i nā laʻana o ka ʻili honua mai ʻekolu mau pāka kūlanakauhale ma Durham, North Carolina i kūkulu ʻia ma nā wahi incinerator mua i pani ʻia i nā makahiki 1940.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia mai kahi ʻāpana o East Durham Park i loaʻa i nā pae kepau ma luna o 2000 mau ʻāpana o ka miliona, ʻoi aku ia ma mua o ʻelima mau manawa kiʻekiʻe ma mua o ke kūlana US Environmental Protection Agency (EPA) i kēia manawa no nā lepo palekana i nā wahi pāʻani o nā keiki. Loaʻa ka hapa nui o nā laʻana mai Walltown Park i nā pae kēpau haʻahaʻa, akā ma kahi o 10% ka mea e pili ana a ʻo kekahi mau mea kiʻekiʻe loa. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, loaʻa nā ʻāpana o ka East End Park ma lalo o ka paepae EPA o kēia manawa no ka palekana o nā keiki.

Hōʻike nā ʻike i ka pono o ka hoʻonui ʻana i ka nānā ʻana a me nā hana hoʻohaʻahaʻa i nā paka i kūkulu ʻia ma nā wahi incinerator mua. Ua koʻikoʻi ʻo Richter i ke koʻikoʻi o ka hoʻoholo ʻana i nā pilikia o ka hoʻohaumia ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu e emi ai ka hoʻohaumia ʻana ma nā ʻano like ʻole ma nā wahi like ʻole. Ua kāhea ʻo ia i ka laha ʻana a me ka nānā ʻana, a me ka hana ʻana i nā palapala ʻāina a me nā palapala alakaʻi lepo ma nā kūlanakauhale ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Kanada.

Hōʻike nā noiʻi mōʻaukala ma kahi o ka hapalua o nā kūlanakauhale a pau i noiʻi ʻia ma US a me Kanada i puhi i ka ʻōpala paʻa ma waena o nā makahiki 1930 a me 1950. Ua puhi nā mea puhi ahi i nā ʻano ʻōpala a me nā ʻōpala, me nā huahana i loaʻa i ke kēpau. ʻO ka lehu i koe, ka mea i hoʻopaʻa ʻia i nā mea haumia e like me ke kēpau, ua laha ʻia a puni nā paka a me nā wahi kaona.

I mea e maʻalahi ai ka hoʻāʻo ʻana a me ka nānā ʻana, ua ʻōlelo ʻo Richter i ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hou e like me nā mea kani uila X-ray fluorescence. Hiki i kēia mau mea kani ke hāʻawi i ka loiloi mua o nā laʻana lepo no nā metala he nui, me ke alakaʻi, i loko o 20 kekona wale nō. Eia hou, hiki i nā moʻolelo mōʻaukala e pili ana i ka hoʻopau ʻana i ka ʻōpala a me ka hoʻolei lehu ke kōkua i ka ʻike wikiwiki ʻana i nā wahi wela.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike ka haʻawina i nā pilikia olakino lōʻihi e pili ana i ka hoʻohaumia ʻana i ke alakaʻi i nā ʻāina o ke kūlanakauhale a hoʻoikaika i ka pono no ka hoʻomau ʻana i ka hoʻoikaika ʻana e nānā a hoʻēmi i kēia mau pilikia ma nā paka a me nā wahi kūlanakauhale ʻē aʻe i kūkulu ʻia ma nā kahua ahi ahi.

Sources:

– Nā Palapala ʻEpekema a me ʻenehana (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488