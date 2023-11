He Manaʻo Hou: Hoʻololi i nā Desert Meaʻai o Glasgow ma o ka Mahiʻai Urban

Loaʻa: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i mālama ʻia e ke Kulanui o Glasgow a me Florida State University i kahi ala hou e hoʻoponopono ai i nā "wao meaʻai" o Glasgow a me ka hōʻemi ʻana i ka like ʻole. Ma o ka nānā ʻana i ka geospatial, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka hoʻolauna ʻana i nā māla kaiāulu a me nā ʻāpana i nā wahi hoʻolālā ma waena o ke kūlanakauhale e hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka loaʻa ʻana o nā huahana hou a me ke kumukūʻai ma nā wahi i mālama ʻole ʻia.

ʻO ka haʻawina, i kapa ʻia "Equalizing urban agriculture access in Glasgow: A spatial optimization approach," e hōʻike ana i nā pono he nui o ka mahiʻai kūlanakauhale ma mua o ka loaʻa ʻana o ka meaʻai. Ma waho aʻe o ka hoʻolako ʻana i nā meaʻai hou, hoʻoulu nā māla kaiāulu a me nā ʻāpana i nā pilina kaiāulu, hoʻololi i ka ʻike e pili ana i ka meaʻai, a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka noʻonoʻo ma o nā hana waho.

I kēia manawa, ʻo 36% wale nō o nā kamaʻāina o Glasgow e noho ana i loko o kahi 10 mau minuke hele wāwae mai kahi wahi mahiʻai kūlanakauhale. Ua hōʻike ʻia ka loiloi ʻana i nā wahi i nele i ka hoʻokele waiwai ma waho o ke kaona i ka liʻiliʻi o ka loaʻa ʻana o nā meaʻai maʻalahi a me nā meaʻai hou, e hopena ana i "nā wao nahele meaʻai." ʻO ka mea mahalo, ua ʻike ka poʻe noiʻi ma kahi o 939 mau ʻeka o ka ʻāina hakahaka a me ka ʻāina ʻole ma Glasgow, me kahi o 60% o ka heluna kanaka e noho ana i loko o 500 mika o kahi wahi i hoʻohana ʻole ʻia.

Me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana i ka spatial optimization, ua hōʻike ka hui i ka hoʻohuli ʻana i 15 mau wahi derelict i loko o nā ʻoihana mahiʻai kūlanakauhale hiki ke hoʻonui i ka loaʻa ʻana o nā huahana hou i 50% o nā kamaʻāina o Glasgow, e hana ana i ka hopena nui i ka hōʻemi ʻana i ka like ʻole o ka meaʻai. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka hoʻoikaika ʻana ma ka hoʻohui ʻana i 60 mau pūnaewele hou i loko o ka 10 mau minuke hele hiki ke lawelawe i ka 70% o ka heluna o ke kūlanakauhale, me ka hoʻopau ʻana i ka like ʻole o ke komo ʻana.

Ua ʻike ʻo Kauka Mingshu Wang, ka mea kākau o ka haʻawina, e kū ana ʻo Glasgow i nā pilikia koʻikoʻi ma muli o ka palena o ka loaʻa ʻana o nā meaʻai kūpono a me nā meaʻai ma nā wahi haʻahaʻa. Eia nō naʻe, hāʻawi kēia ʻike i ka hoʻolālā ʻana i ke kūlanakauhale i nā ʻōlelo hoʻohiki me ka ʻole e koi i ka hoʻopukapuka nui. Ma ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻāina hakahaka i loko o nā ʻoihana mahiʻai kaiāulu, hiki iā Glasgow ke hoʻoponopono i ka hopena o Glasgow me ka hāʻawi ʻana i nā kamaʻāina kūloko e hana i nā loli maikaʻi i ko lākou mau kaiāulu.

FAQs

Nīnau: He aha ka mahiʻai kūlanakauhale?



A: ʻO ka mahiʻai kūlanakauhale e pili ana i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, ka hana ʻana, a me ka hāʻawi ʻana i nā meaʻai i loko a i ʻole a puni nā kūlanakauhale. Loaʻa kēia i nā ʻano ʻano like ʻole e like me nā kīhāpai kaiāulu, nā kīhāpai hale, a me nā mahiʻai kū.

Nīnau: He aha nā wao nahele meaʻai?



A: ʻO nā wao nahele meaʻai he mau wahi, maʻamau ma nā wahi ʻai haʻahaʻa, kahi i hiki ʻole ai i nā kamaʻāina ke loaʻa i nā meaʻai kūpono a me nā meaʻai, e hopena pinepine ai i nā hopena olakino pili i ka meaʻai.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai ka mahiʻai kūlanakauhale i nā kaiāulu?



A: Hāʻawi ka mahiʻai kūlanakauhale i nā pōmaikaʻi i nā kaiāulu, e like me ka hoʻonui ʻia ʻana o ka loaʻa ʻana o nā meaʻai hou a me ke kumukūʻai, nā pilina pili kanaka, ka hoʻololi ʻana i ka ʻike e pili ana i ka meaʻai, ka maikaʻi o ka noʻonoʻo, a me nā manawa no ka hana kino.

Nīnau: He aha ke ʻano hoʻohālike spatial optimization?



A: ʻO ka hoʻohālikelike ʻana i ka spatial optimization kahi ʻenehana e hoʻohana ana i nā algorithm matematika e hoʻoholo ai i ka hoʻokaʻawale maikaʻi ʻana o nā kumuwaiwai a i ʻole nā ​​wahi e pili ana i nā pahuhopu kikoʻī, kaohi, a me ka ʻikepili spatial. I loko o ka pōʻaiapili o kēia haʻawina, ua hoʻohana ʻia e ʻike i nā wahi kūpono no nā kīhāpai kaiaulu a me nā ʻāpana e hoʻonui i ka hiki a hōʻemi i ka like ʻole o ka meaʻai.

(Kumu: Ke Kulanui o Glasgow)