Nā ʻike hou iā Uranus: ʻO Aurora Infrared i hōʻoia ʻia no ka manawa mua

Ua hōʻoia ka poʻe astronomers University of Leicester i ka loaʻa ʻana o kahi aurora infrared ma ka honua waho o Uranus. Hiki i kēia ʻike ʻike honua ke wehe i nā mea huna ma hope o nā māla magnetic o nā hōkū o kā mākou ʻōnaehana solar a hoʻomālamalama i ka hiki ke ola ma nā honua mamao. ʻOiai ua ʻike ʻia ka ultraviolet aurorae o Uranus mai ka makahiki 1986, ʻo ia ka manawa mua i hōʻoia ʻia ke ola ʻana o kahi aurora infrared.

Hoʻokumu ʻia ʻo Aurorae ma muli o nā ʻāpana ikaika nui e hui pū ana me ka lewa o ka honua ma kāna mau laina magnetic. Ma ka Honua, ua hopena kēia mau hui ʻana i nā kukui ʻĀkau a me Hema. ʻO Uranus, ka mea nui i haku ʻia me ka hydrogen a me ka helium, e hoʻopuka i ka mālamalama ma mua o ke kikoʻī ʻike ʻia, me ka infrared.

Ua hoʻohana kekahi pūʻulu ʻepekema i ka telescope Keck II no ka nānā ʻana i nā lōʻihi nalu o ka mālamalama i hoʻokuʻu ʻia mai Uranus i loko o ka spectrum infrared. Ma ke aʻo ʻana i nā laina hoʻokuʻu, ua hiki iā lākou ke hoʻoholo i nā ʻokoʻa o ka ʻōlinolino o nā ion H3+, kahi ʻāpana i kau ʻia. ʻO kēia hoʻololi ʻana i ka ʻōlinolino ua lilo ia i thermometer, e hāʻawi ana i nā ʻike i ka lewa o ka honua.

Ua hōʻike ʻia nā ʻike i ka piʻi nui ʻana o ka nui o ka H3+ i ka lewa o Uranus, e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o kahi aurora infrared. ʻAʻole kēia ʻike e hoʻonui wale i ko mākou ʻike i nā māla magnetic i kā mākou ʻōnaehana solar akā paʻa pū kekahi i nā hopena no ka ʻike ʻana i nā exoplanets hiki ke noho ʻia.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Emma Thomas, he Ph.D. haumāna ma ke Kulanui o Leicester, ʻōlelo ʻia e hiki i ka aurora ikaika ma nā hōkū honua nunui e like me Uranus ke wehewehe i ke kumu i ʻoi aku ai ka wela ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Manaʻo kēia manaʻo e hoʻopuka a hoʻokuʻu ka aurora i ka wela mai ka aurora i lalo i ka equator magnetic. Ma ke aʻo ʻana i ka aurora o Uranus, hiki i nā ʻepekema ke hana i nā wānana e pili ana i nā lewa a me nā māla magnetic o nā exoplanets like a hoʻoholo i ko lākou kūpono no ke ola.

ʻO ka hōʻoia ʻana o kahi aurora infrared ma Uranus e hōʻailona ana i kahi au hou o nā hoʻokolokolo aurora ma ka honua. Hāʻawi nā hopena o kēia haʻawina i ko mākou ʻike i ka hau nunui aurora, nā kahua hoʻokele honua, a me nā mea like ʻole ma ka Honua, e like me ka geomagnetic reversal.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha ka aurora?

ʻO ka aurora kahi hōʻike māmā maoli i hana ʻia i ka wā e hui pū ai nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka lā me ke kahua magnetic o ka honua a hui pū me nā ʻātoma i ka lewa.

Nīnau: He aha ka aurora infrared?

ʻO ka aurora infrared e pili ana i ka hoʻokuʻuʻana o ka mālamalama ma waho aʻe o ka spectrum iʻikeʻia i nā lōʻihi hawewe infrared. Hoʻokumu ʻia ia ma muli o nā mea i hoʻopaʻa ʻia me ka ikaika nui e hui pū ana me ka lewa honua.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka loaʻa ʻana o kahi aurora infrared ma Uranus?

ʻO ka hōʻoia ʻana o kahi aurora infrared ma Uranus e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā māla magnetic o ka honua a hāʻawi i nā hopena no ka ʻike ʻana i nā exoplanets hiki ke noho.

Nīnau: Pehea i hōʻoia ʻia ai ka aurora infrared ma Uranus?

Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema i ka telescope Keck II no ke kālailai ʻana i nā lōʻihi nalu o ka mālamalama i hoʻopuka ʻia mai Uranus i ka spectrum infrared. Ma ke aʻo ʻana i nā laina hoʻokuʻu, ua hiki iā lākou ke hoʻoholo i nā ʻano like ʻole o ka ʻōlinolino o nā ion H3+, e hōʻike ana i ke alo o kahi aurora infrared.

Nīnau: He aha kā mākou e aʻo ai mai ke aʻo ʻana i ka aurora o Uranus?

ʻO ke aʻo ʻana i ka aurora o Uranus e hiki ke kōkua iā mākou e hoʻomaopopo i nā māla magnetic a me nā hiʻohiʻona o ka lewa o nā hōkū hau nunui, ma loko o kā mākou ʻōnaehana solar a ma waho. Hāʻawi kēia ʻike i ko mākou ʻike i nā exoplanets a me ko lākou hiki ke hoʻokipa i ke ola.