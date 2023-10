ʻO ka hopena o ka Hydrogen Neutral i ka pakele ʻana o Lyman-Alpha Photons ma Reionization-Epoch Galaxies

ʻAʻole maopopo ka poʻe Astronomers e pili ana i ke kaʻina hana a me ka manawa o ka reionization, ʻo ia ka manawa i lilo hou ai ka hydrogen i ke ao holoʻokoʻa ma hope o ka noho ʻana ma ke ʻano he mau ʻātoma kūʻokoʻa ma kahi o 200 miliona mau makahiki. Hoʻoulu ʻia ka reionization e nā kiʻi Lyman-continuum (LyC), nona ka ikehu e kīkē i nā electrons mai loko o nā mana hydrogen. ʻO ka nīnau, no hea mai kēia mau kiʻi LyC? Manaʻo ka poʻe astronomers he mea nui nā galaxes mua i ka hoʻohui hou ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

I ka wā o ka reionization, aia nā galaxies i hoʻokuʻu i ka radiation Lyman-Alpha (Lyα), i hoʻokuʻu ʻia i ka wā e hoʻololi ai nā mana hydrogen mai ko lākou kūlana hauʻoli mua i ko lākou ʻāina. Akā naʻe, ʻaʻole hiki i nā kiʻi Lyα a pau ke pakele mai kēia mau galaxia. Inā hoʻopuehu kahi kiʻi Lyα i ka lihi o ke aniani, hiki ke pakele a ʻike ʻia. Inā ʻaʻole hiki i nā kiʻi Lyα ke pakele, hōʻike ʻia ʻaʻole hiki i nā kiʻi LyC ke pakele, a ʻaʻole i kōkua kēlā galaxy i ka reionization.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka hydrogen neutral (HI) i loko o kēia mau galaxies hiki ke keʻakeʻa i ka pakele o nā kiʻi Lyα a no laila, nā kiʻi LyC. No ka noiʻi ʻana i kēia, ua mālama ʻia kahi haʻawina ma kahi laʻana o nā galaxies i ʻike ʻia ma kahi kokoke i ka hopena o ka reionization, me ka hoʻohana ʻana iā Lyα a me [CII] emission (ka hoʻokuʻu ʻana mai ke kalapona i komo i ka nui o ka ikehu no kahi electron e pakele ai) e ana i ko lākou ʻulaʻula.

Hoʻohālikelike ʻia nā hoʻololi ʻulaʻula o Lyα a me [CII] i kēlā me kēia galaxy. Ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka velocity offset ma waena o nā ʻano hoʻokuʻu ʻelua, i ʻike ʻia ʻo ka Lyα velocity offset, ua hoʻopili maikaʻi ʻia me ka nui kinoea HI i nā galaxies mai ka Epoch of Reionization. Hōʻike kēia i ka holo ʻana o Lyα i kēia mau galaxies e hoʻopili ʻia e ka ʻike kinoea HI holoʻokoʻa, ma mua o nā wahi kūloko.

Hōʻike nā ʻike i ka hoʻonui nui ʻana o ke kinoea HI i mea paʻakikī loa i nā kiʻi kiʻi Lyα e pakele, a ke hoʻopilikia nei hoʻi i ka pakele ʻana o nā kiʻi ionizing LyC. Hōʻike kēia i ke aʻo ʻana i ka maʻiʻo HI holoʻokoʻa o nā galaxies hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ke kaʻina hana o ka reionizing ke ao holoʻokoʻa.

Manaʻo ʻia nā ʻike e hiki mai ana e ka James Webb Space Telescope (JWST) e hāʻawi i ka ʻikepili kiʻekiʻe ma luna o nā galaxies kahiko mai ka wā reionization, e hāʻawi ana i ka ʻike nui o kēia manawa koʻikoʻi i ka mōʻaukala o ke ao holoʻokoʻa.

Nā Puna: Lauren Elicker, Ke Kulanui o Cincinnati