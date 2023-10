Hiki i nā mea ʻike hoʻopaʻa hōkū hou ke ʻike i nā ʻōpala satellite

Ke kūkulu ʻia nei nā mea ʻike hōkū e kōkua i nā satelite e ʻike i nā ʻōpala orbital weliweli ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia mai ka honua. Hoʻohana ka poʻe mākaʻikaʻi hōkū i ke kūlana i ʻike ʻia o nā hōkū e mālama pono i nā satelite. ʻO Arcsec, kahi loea o nā moku mokulele Belgian, ke hui pū nei me ka ʻoihana hoʻokele kaʻa kaʻa mokulele Pukiki ʻo NeuraSpace e hoʻomohala i kahi mākaʻikaʻi hōkū ʻike ʻōpala i manaʻo ʻia e hōʻike ʻia ma ka lewa a hiki i 2025. Ma ka hoʻohui ʻana i nā mea ʻike a Arcsec me nā ʻikepili o NeuraSpace i loaʻa mai nā kumu ākea a me ka telescope honua. hui pū, hiki i ka ʻoihana Pukiki ke hahai i nā ʻōpala orbital liʻiliʻi. I kēia manawa, ua hoʻokumu ʻo Redwire, i hoʻokumu ʻia ma Jacksonville, Florida, i kahi hōkū hōkū e hiki ke ʻike i nā ʻōpala a ua hoʻonohonoho ʻia e hele i ka orbit i loko o nā mahina ʻeono e hiki mai ana. Ke ʻimi nei nā mea hana ʻē aʻe i ka hoʻomohala ʻana o nā hōkū hōkū no ka ʻike ʻana i ka ʻōpala.

ʻO kahi noi no nā hōkū hōkū i ka ʻike ʻana i ka ʻōpala ʻo ia ke kiʻi ʻana i nā mea hana ʻole ma kahi kokoke i ka mokulele mokulele. Hoʻolālā ʻo True Anomaly, kahi mea hana satellite ma Denver, e hoʻohana i nā hōkū hōkū ʻo Redwire SpectraTRAC a me nā kāmela no nā mokulele mokulele i hoʻolaʻa ʻia no kēia kumu. Ua wehewehe ʻo Luis Gomes, Luna Hoʻokele o ka loea ukali liʻiliʻi ʻo AAC Clyde Space, hiki i ka poʻe mākaʻikaʻi hōkū ke ʻike i nā mea lani ʻole, akā ʻaʻole mālama ʻia kēia ʻikepili no ka mālama ʻana i ka mana helu ma luna.

Ke ʻimi nei ʻo Arcsec i nā ala e hoʻihoʻi hou ai i nā mea hoʻokele hōkū i ka orbit e ʻike i nā ʻōpala. Ua hāʻawi aku ka hui i nā hōkū hōkū 50 a hiki i kēia manawa, ʻoi loa i nā cubesats kalepa ma ka orbit Earth haʻahaʻa. ʻO ka hōʻoiaʻiʻo ʻana i nā mea kūʻai aku e nānā i nā ʻōpala e pili pū kekahi i nā kumukūʻai hou akā hiki ke hoʻomaikaʻi i ke kiʻi o ka mea hoʻohana. Hāʻawi ka hui ʻana ma waena o Arcsec a me NeuraSpace i mea hoʻoikaika i nā mea hoʻohana i ka hōkū hōkū e lilo i mau ʻīlio kiaʻi, ʻoiai e loaʻa ana i nā mea kūʻai aku ka lawelawe a me nā ʻike maikaʻi aʻe mai ke kahua hoʻokele mokulele.

